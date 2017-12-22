2017-12-22 云南网

云南网讯（记者 彭锡）12月21日，云南省公路局党委书记黄玉峰率队做客“金色热线”时表示，到2030年，云南将建成9000公里美丽公路。

黄玉峰介绍，云南是旅游大省，省委、省政府提出要建设旅游强省的目标，美丽公路是其中一个重要的内容。美丽公路有七个主题：体验四季、走进异域、探寻秘境、畅游山水、穿越历史、追根溯源以及体验民俗。“我们要打造的这七个主题，也叫七彩旅游环线，主要就是要满足现代大家对全方位旅游的需求，提供可以自驾游、房车、徒步、起行、露宿，甚至是低空飞行、翼装飞行这种体验。”

黄玉峰说，从2016年到2030年，云南将用15年时间建成9000公里美丽公路，需要96亿的资金，争取上级拨款、财政补贴，以及引入市场机制来共同出资建设。目前，云南正在建设怒江300多公里的美丽公路，从六库一直到丙中洛。“这个路不止是通行，还要和旅游结合起来，路要通畅，要平整，服务设施要完善，要有休息的、加水的、厕所、购物这些都会有。”

此外，黄玉峰还表示，为降低运输成本，今年9月30日正式联网运行的跨省大件运输系统能够更加方便办理跨省大件运输许可证，申请人可以通过互联网访问全国大件运输许可平台，可以在网上注册帐户，提交申请，查询进度，直到打印出通行证。

在脱贫攻坚方面，省公路局加大了对农村公路投入的力度。在今年底，全省14077个行政村都要通硬化路，目前仍有72个存还没有通，省公路局将督促这72个行政村今年完成。

黄玉峰还介绍，在公路养护方面，2017年云南省公路局筹措3000多万元公路养护资金对2016年的12个安全隐患点进行了集中整治，目前已经整治完毕。2018年，计划完成不低于1000公里的安全隐患整治。到2020年，公路安全生命防护工程，也就是普通国省干线要完成4500公里以上。

>>>点击进入“金色热线”频道