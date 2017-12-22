2017-12-22 北京晚报

原标题：中关村前沿科技成果涌现 助力经济转型升级

物联网技术助55起安全隐患解除

从全球最小双通道物联网芯片到全球首款商用深度学习专用处理器，中关村注重培育前沿科技创新，人工智能、新材料、生物医药、高端芯片等前沿科技新成果不断涌现。前沿科技的突破催生了新产品、新模式、新业态，为助力我国经济转型升级提供了源源不断的新动能。

新产品 “中国之芯”引领全球智能制造

寒武纪科技是全球第一个成功流片并拥有成熟产品的智能芯片公司。“2016年发布的寒武纪1A处理器IP是全球首款商用深度学习专用处理器IP，面向智能手机、安防监控、无人机、可穿戴设备及智能驾驶等各类终端设备。”寒武纪科技副总裁钱诚表示，搭载寒武纪1A的华为麒麟芯片970，每分钟识别2005张照片，而苹果A11处理器每分钟识别889张照片。

目前国际核心芯片价格极高，全靠进口需要大量成本投入，这激励中关村自主研发属于中国的核心芯片。“作为一个物联网技术公司，目前我们已自主研发出了全球最小双通道LPWAN芯片——α芯片。”升哲科技CEO赵武阳表示，该芯片仅1平方厘米大小，却可实现3到16公里范围内的通信。自主芯片的研发成功使行业的使用成本直线下降，不少国际巨头主动表示愿意降价五分之一来重新争取中国市场。

新模式 前沿科技助力改善公共服务

前沿科技的突破也使公共服务有所改善提升。“升哲科技将物联网技术成功应用于消防领域，形成了一套早期预警、报警及时、准确定位的完整消防预警系统，实现55起重大安全隐患提前解除。”赵武阳表示。

旷视科技Face++则助力多地构建城市大脑。“作为中国最早涉足人脸识别商用的AI企业，旷视科技Face++技术在2015年实际应用中的通过率就达到了99%，同时误识率可以控制在十万分之一。”旷视科技相关负责人表示，目前，旷视已与北京、浙江、湖北、新疆等26个省市的公安部门实现了深度合作并开展应用试点工作，协助抓获数千名违法在逃人员。

共享单车的集成创新也带动了城市慢性系统环境的升级改善。据摩拜单车副总裁崔书锋介绍，高德地图数据显示，摩拜单车投放以来，北京CBD周边地区晚高峰拥堵时间明显减少，延时拥堵指数降低16%。

新业态 高新企业实现成果对外输出

过硬的科技含量让高新企业有足够的自信对外输出产品。赵武阳表示，因其IP67工业级防护等级的设计，α物联网基站能够应对-40℃至+65℃的温度，在诸多极端环境中正常使用。目前，升哲科技已为65个国家和地区的客户提供服务，其中“一带一路”及沿线国家40个左右。

摩拜单车则已进入全球12个国家，为超过200个城市的用户提供服务，并打通了全球物联网的一站式服务。

实习记者 袁璐