2017-12-22 北京晚报

记者从市人力社保局获悉，本市将在通州区、海淀区推进建设国家级人力资源服务产业园，集聚人力资源服务优质企业，促进人力资源结构优化和素质提升，形成产业发展“雁阵效应”。

据了解，为落实新版北京城市总体规划，推动京津冀协同发展，围绕国家科技创新中心和北京城市副中心建设，综合考虑本市产业空间布局和发展规划，市人力社保局按照“一区两园”的方式规划建设了产业园区。“一区”，即中国北京人力资源服务产业园区；“两园”即通州园和海淀园，实现了“一东一西”相对布局、均衡发展。产业园区将重点引进人力资源服务业的新兴领域、高端环节和创新业态，通过市场化机制吸引全球顶尖人才来华工作，为入驻园区的服务机构提供包括档案托管、社会保险、外国人来华工作许可等一站式公共服务，为顶尖专家及其创新团队提供优先、直接的贴身式人才服务。

通州园定位于“政府公共人力资源服务+人力资源产业发展”，将建设人力资源一站式公共服务场所，通过政策引导、政府购买等方式，带动人力资源服务产业及其他生产性服务业和人口向东部地区扩展。同时，依托京津冀协同发展和雄安新区的区位优势，以京津冀人力资源公共服务区域合作为牵引，促进三地人才协同发展。

海淀园定位于“高端化+国际化人力资源服务支撑体系”，根据“高精尖”经济结构需求，发展人力资源服务产业高端形态，打造人力资源服务高端产业集聚区，支持保障全国科技创新中心建设，形成能够参与国际产业合作和高端人才竞争的人力资源服务业发展高地。

据了解，通州、海淀两区按照集约用地原则，对现有资源进行整合优化和统筹利用，已经基本确定选址，预计明年可投入使用。

截至目前，本市共有约1500家人力资源服务机构，营业收入超过1400亿元，从业人员2万余人。