2017-12-22 北京晚报

市民邓女士停放在地铁站外的电动车险些被盗。但小偷的一举一动，都没能逃过民警的法眼，最终小偷被当场抓获。最令人感动的是，一位民警一直等候在地铁口，向下班后来取车的邓女士一一说明情况。

邓女士说，当时由于很匆忙，没有询问那名民警的姓名。如今回想起来，这位好民警寒冬守候的举动让她感觉很暖心，“我想通过晚报对抓住小偷和在车站等候我的民警们，真诚地说一声谢谢！”

12月20日早上，邓女士骑车来到角门西地铁站，乘地铁前往单位上班。当晚六点半，下班回来的邓女士正准备像往常一样从地铁站骑车回家，却没能在站外广告牌后找到自己早上停放的车辆。“起初我担心车可能是被偷或是被人搬走了，赶忙在附近寻找，最后在离原停放位置十几米远的地方，找到了我的车。”据邓女士回忆，看到自己的车后，悬着的心总算放下来，贴在车座上的一张小纸条，引起了她的注意。“刚开始我以为是小广告，后来仔细一看，发现是派出所贴的通知。”就在邓女士开锁、看纸条的工夫，一位民警走了过来。从民警的口中邓女士了解到，原来自己的车还真被小偷盯上了。所幸这个小偷在地铁站外的一举一动，都没逃过探头的监控。派出所的民警也及时对这名正在作案的小偷实施了抓捕。为了向车主说明情况并请车主配合调查，民警不但在每辆车上贴了一张通知单，还留在了站外等候下班回来的车主。

邓女士告诉记者，“我下班出站时已经是晚上六点半了，当时天气很冷，我自己在外面站一小会儿就已经手脚冰凉了，也不知道那位民警同志在地铁站外等了多久，真的让我很感动。”