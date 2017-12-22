2017-12-22 千龙网

千龙-法晚联合报道（记者 周蔚 通讯员 马静茹 李铁静）“我的腰不太好，案子调解了，我直接拿到了两万多块钱，也能少跑两趟，法院确实对我们尽心尽力了，特别感谢。”五十岁的何师傅这样说。

今年10月20日，何某等11人将某保安公司、某通信公司和某服务公司诉至北京密云法院，要求三被告给付其加班工资、未休年休假工资、违法解除劳动关系经济赔偿金。12月21日，在法院的主持调解下，原被告双方达成一致意见，由保安公司、服务公司给付11名原告共计211200元，钱款当庭给付。

案情回顾 11名保安被“辞退” 起诉索赔拖欠工资

何某等11名劳动者于2004年先后入职到服务公司，公司将他们11人派遣到保安公司。2012年，保安公司承包了通信公司保安业务，便将他们又安排到通信公司在北京密云区的营业点担任保安工作，人均月工资2000元左右。

2017年9月初，通信公司进行改革，不再需要保安岗位，并与保安公司解除了保安服务合同。2017年9月15日，保安公司向11名劳动者发出调岗通知，将他们调到北京市其他区上班，工资不变，但不提供食宿。因工作地点较远且不提供食宿，11名劳动者没有同意，双方协商未果。

2017年9月18日，服务公司以“没有按时到新岗位报到”为由，向11名劳动者发出解除劳动合同通知书，解除了双方的劳动关系。2017年9月21日，11名劳动者向北京市密云区劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁，密云区仲裁委以“申请人的仲裁请求不属于劳动人事争议受案范围”为由不予受理。

2017年10月20日，11名劳动者诉至法院，要求某保安公司、某通信公司和某服务公司给付其加班工资、未休年休假工资、违法解除劳动关系经济赔偿金。

调解成功 法院核算相关情况 原告当庭拿到21万

收案后，密云法院高度重视。庭审前，审判组对11名劳动者的诉讼请求进行核对分类，对劳动者的入职时间、工作情况等进行初步统计，认真细致地做了大量庭前准备工作，确保庭审的顺畅高效。庭审中，承办法官在充分听取双方的诉辩意见后，准确归纳总结双方的争议焦点，并引导双方围绕争议焦点进行辩论、总结陈述。

庭审结束后，审判组根据当事人的诉讼请求，认真核算每一名劳动者的加班情况和年休假情况。在此基础上，经过多次入情入理的释法调解，原被告于12月21日达成一致意见，由服务公司及保安公司给付11名原告共计211200元，并当庭履行。

密云法院民四庭庭长王世营表示，针对劳动争议案件，法院力争采用调解方式结案，这样用人单位一般都能够当庭履行协议，从而避免将压力转到执行环节，也能够让劳动者以最快的速度拿到血汗钱，做到案结事了。

相关新闻

法院强制执行 为16人讨百万欠薪

本报讯（记者 李夏）为帮16名打工者要回100余万工资，12月21日，朝阳法院执行法官和干警来到被执行人云天时空科技有限公司位于酒仙桥兆维工业园区的办公地进行强制执行。

上午10点，16名讨薪者中有10人已赶到执行现场。据讨薪者介绍，讨薪者均从事IT工作，此前已由劳动仲裁作出仲裁决定及调解书。根据仲裁调解，公司应于今年6月30日前给付欠款。案件进入执行阶段，经执行调解，公司同意于10月底前一次性结清工资及补偿。但到期后该公司仍没有履行，连代理人都失联了。

“查封公司你们也拿不到钱。”讨薪者们转述此前公司相关负责人说过的话。据了解，他们此前就和公司多次协商，但相关负责人态度十分强硬，且一拖再拖。

法官调查该公司账户时发现余额仅有400余元。随后，法官拨打该公司法定代表人张某电话。张某在电话中承认云天时空公司还在，也承认欠债，但对履行方案和沟通情况均不知情。

接着，法官对该公司法定代表人的办公室、公司财务室以及装有该公司服务器的屋子进行了查封。此外，还留下执行传票，传唤张某携带执行案款到法院履行义务，并告知公司股东如果该公司仍拒不履行，法院将对查封财产进行执行拍卖。

下午两点，张某及其律师来到朝阳法院执行庭。张某解释称，公司有一笔9月份到期的2000万元债权，故调解协议签订的是10月份。11月的时候筹了点钱发给大家。法院要求张某给讨薪者们提出解决方案，最终，被执行公司提出分阶段逐步还清欠员工的工资。张某表示，下周会筹集一笔钱先分发给讨薪者们。