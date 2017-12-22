2017-12-22 千龙网

原标题：方便平谷顺义及三河居民出行 设计使用年限20年 安全防护等级提升

联京冀三区市 早鲍路明通车

千龙-法晚联合报道（记者 周超）《法制晚报》记者上午从北京市交通委路政局平谷公路分局获悉，平谷区早鲍路新建工程目前已全部完工，将于明天(23日)正式通车。届时，京平高速以南河北三河市、北京平谷区和顺义区近20个村庄的百姓出行将更安全、更便捷、更高效。

早鲍路位于平谷区南部，是平谷区“七横八纵” 路网规划中的“一横”。工程起点为北京平谷区与顺义区的交界处，终点至平三路与河北三河市交界处，全长12.88公里，全线设计时速为60公里。早鲍路建成后，在打通平谷区马坊镇至东高村镇断头路的同时，更串联起了京冀两地3个区市、6个乡镇、近20个村。

早鲍路通车后，不但可以解决京平高速以南各村百姓的出行难问题，还将大大缓解顺平南线的交通压力，对进一步完善平谷地区路网结构，促进京津冀区域交通一体化，缩短三河、平谷、顺义的时空距离夯实重要的道路交通保障。

看点 安装超载预检系统 拦截超限超载车辆

基于早鲍路未来面临的重载交通状况，平谷公路分局将路面设计使用年限从普通公路的12年提升至20年。此外，全面提升了安全防护等级，道路标志版面全部采用高强级反光膜，具有优良的夜间反光性能；道路交通标线均采用热熔反光标线，提高夜间行车安全性。

作为平谷区史上最长的桥梁，早鲍路泃河大桥长428.04米、宽15米。桥梁两侧设置高1.21米的SB级钢护栏，进一步提升了防护等级和安全性。同时，平谷公路分局还对早鲍路上的重要交通节点——马坊环岛进行了“瘦身”工程，缩小环岛直径，为主路“让出一个车道”，大大提高环岛周边道路的通行能力。

早鲍路工程下穿大秦铁路的框架地道桥，形成下凹路段，汛期易产生积水，影响道路通行。为此，平谷分局在早鲍路铁路桥段同步建设排水泵站和系统，并通过可变情报板发布积水深度、出行提示等信息，引导行人、车辆安全出行。

工程还将建设治超设施，在平三路大旺务治超站前安装超载预检系统，经预检超限超载的车辆通过可变情报板被立即告知进入附近的治超站，“拦路虎”限高门同步拦截超限超载车辆。