2017-12-22 千龙网

千龙-法晚联合报道（记者 张丽） 人工智能芯片、脑部手术机器人、量子点光谱仪、液态金属材料及应用……作为自主创新的重要源头和原始创新的主要策源地，中关村始终瞄准世界科技创新前沿趋势进行超前布局，目前已经在人工智能、原创新材料、生物科技等领域涌现了一系列重大创新成果，累计创制国际标准307项，在部分技术领域实现从“跟跑者”到“领跑者”的角色转变。新的前沿技术不断涌现，创造了新需求，增加了新价值，拉动了新就业，驱动经济不断向中高端迈进。

人工智能

“寒武纪”芯片有望明年正式进入市场

寒武纪是地球生命大爆发的年代，从那时起，地球进入了生命的新纪元。

由中科院计算技术研究所两位研究员陈云霁、陈天石领衔成立的成果转化公司，起名“北京中科寒武纪科技”，公司研发的世界上第一款模拟人类神经元和突触进行深度学习的芯片，也命名为“寒武纪”。

他们希望，目前正在产业化的“寒武纪”芯片在明年正式进入市场后，能开启人工智能的新纪元。

谷歌AlphaGo战胜围棋高手李世石，让人工智能特别是深度学习风头日盛。AlphaGo之所以能胜利，是因为使用了约170个图形处理器和1200个中央处理器，这些设备可能需要占用一个机房，还要配备大功率的空调。

在陈天石看来，AlphaGo使用的传统处理器，往往需要数百甚至上千条指令才能完成一个神经元的处理。而“寒武纪”芯片执行的是一种与通用计算完全不同的指令集——“DianNaoYu”（电脑语），其直接面对大规模神经元和突触的处理，一条指令即可完成一组神经元的处理。

“未来如果能把AlphaGo的芯片换成寒武纪，那么一个小盒子就能装下了。” 陈天石说。

深耕细分领域 获取新成果

在中关村，像北京中科寒武纪科技这样的人工智能公司还有很多。它们在计算机视觉、机器深度学习、自然语义分析、智能电动车、智能机器人等细分领域深耕，涌现了许多新技术和新成果。比如，百度公司2013年正式启动“百度大脑”计划，作为最早布局人工智能的技术公司之一，百度大脑已建成超大规模的神经网络，拥有万亿级的参数、千亿样本、千亿特征训练，能模拟人脑的工作机制。相比三年前2-3岁孩子的智力水平，百度大脑如今智商已经有了超前的发展，在一些能力上甚至超越了人类。

主打计算机视觉和深度学习的商汤科技开发了名为DeepID的深度学习模型，在国际权威的LFW人脸数据库测试中获得了99.15%的识别率，超过Facebook和Google。这是有史以来首次超过99%的LFW识别率，也是全世界首次实现人脸识别算法超越人眼识别准确率。此外，这个领域的代表性企业还有深鉴科技、地平线机器人、达闼科技、光年无限、中科创达、格灵深瞳、旷视科技、智齿博创、七鑫易维等公司。

原创新材料

转换冲击波动能 逆势安全系统能减震缓冲

纳米材料被认为是一种革命性材料，在通常应用中，对纳米精度的微加工技术要求颇高，难以快速实现大规模应用。但羲源公司对纳米材料的研发及应用理念独具创新，并不纠结于微观层次的制备和应用，而是通过天然矿石等加工成纳米材料，宏观上利用其孔洞结构来实现减震吸能，材料和工艺成本都能大幅降低。他们研发的逆势安全系统，是将特有的纳米多孔材料与功能流体复配，形成纳米复合材料的结构和体系。

当受到外力冲击时，功能流体进入纳米孔洞内，将冲击波动能转换为无害的自由能、界面能和热能，从而起到减震缓冲的作用；当外力消失后，功能流体又能从空隙中出来，恢复原样。这一设计使得逆势纳米材料可以被以任意形态封装在不同的产品上，发挥它减震功效的同时，实现逆势安全系统的减震安全定制化。

逆势安全系统的应用领域非常广泛，在运动防护、汽车安全、物流交通、精密仪器、国防军工、建筑路桥等领域进行产品研发和市场推广。目前，羲源公司正在运动防护和新能源汽车的锂电池防护两个领域，不断推进产业化。放眼将来，我们不妨脑洞大开：未来逆势安全系统的功能难以估量，或许汽车再也不怕撞，因为车体配备减震缓冲材料；火箭落地可以轻松回收，飞机失事不再有伤亡，公路上不再有事故，所有冲击而来的能量都被一块小小的逆势纳米材料吸收干净。科技拥有无限可能，这也是中关村人不断努力的方向。

搭载量子点光谱仪 开启认识世界的“第三只眼”

中关村以其强大的科技资源优势，在国内新材料科技与产业的发展中占有举足轻重的重要地位。比如，芯视界（北京）科技有限公司利用胶体量子点纳米材料研制光谱仪芯片，实现了光谱分析仪器的传感器化。通过在手机、无人机等智能终端搭载量子点光谱仪，可实现在疾病健康检测、食品药品安全、环境质量监测、国防安全等领域的广泛应用，为人类开启认识世界的“第三只眼”。

再比如，中科院理化所刘静教授和产业化公司北京梦之墨科技有限公司，全球首创了液态金属芯片冷却技术，在高热流密度及大功率电子芯片和高强度光电器件等的热管理上已展示出不可替代的价值；首创液态金属电子增材制造技术，实现了在任意表面柔性电路的电子打印模式，相当于打印界的“神笔马良”；构建了液态金属生物材料学全新领域，有关工作涉及神经连接、血管造影、肿瘤治疗、骨骼修复、注射电子、皮肤电子等核心医学瓶颈问题。此外，这个领域的代表性企业还有北京航材院、清华大学-富士康纳米研究中心、综艺超导等。