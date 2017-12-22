2017-12-22 北方网

天津北方网讯： 记者近日来到津南区区委采访，区委书记赵仲华正要去小站镇暗访，见到记者后，他建议记者一同前往：“去实地感受一下，我们津南区如何开展散乱污企业治理，如何为老百姓守住经济发展的绿色底线。”就这样，记者跟随赵书记，轻车简从，一边走一边进行此次访谈。

“冲天炉要关，但产业不能完！”

事实上，这样的暗访，赵仲华每周都要去几次。“越是有问题的地方，越得暗访，直接走到百姓中间去，才能真正了解他们的诉求，实地解决问题。”赵仲华告诉记者。

小站镇有200多家大大小小的阀门制造企业，产品国内市场占有率近30%，但由于工艺水平较低、能耗大等缺陷，这些企业也造成了严重的环境污染问题。既要金山银山，更要绿水青山，2013年，时任津南区区长的赵仲华开始集中力量治理这些散乱污企业。

驱车路过新开路村时，赵仲华向记者讲述了他第一次来这里的感受。“那时，空气有股怪味，地上全是黑灰。村里一位残疾人，戴着口罩，跟我骂骂咧咧地抱怨环境太差。当时，我很认真地对他说，我保证明年这个时候，你能把口罩摘下来。”

解决这一问题，首先就要停掉这些冲天炉，但这也意味着停工，作为小站镇的支柱产业，全镇有1万多人靠这些企业养活。“我每天都要到村里去，挨个做工作，有些村民把我围在村委会不让走，不同意拆，我告诉他们，福利不能用牺牲环境换，我想让大家既有福利，环境也能变好。”赵仲华说。

“冲天炉要关，但产业不能完！不能简单、粗暴‘一刀切’！”赵仲华召集全区多个部门负责人，制定了一整套方案——建立小站工业园区，制造企业搬迁入园，集中管理；电路改造、变冲天炉为电炉；成立铸造中心，提高工艺水平……一系列措施，在保证质量的前提下，帮企业节约成本，制止环境污染。“2015年，全镇75个冲天炉停了40个，今年又停了25个，我们会一直坚持下去。”

“三顾茅庐”和“拒之门外”

绿水青山需要绿色发展，而不是不要发展。常保绿水青山，更需要科学的经济发展方式。从小站镇回去的路上，我们路过长芦盐业总公司的新材料研究院，谈起这个达产后税收超亿元的公司落户津南可颇费了一番周折。

“2015年底的一天，我在市里开会，休息的时候听说长芦盐业在为即将建立的新材料研究院找地方，我当时就心里一动。”赵仲华告诉记者，“随着南开大学、天津大学落户海河教育园，如何利用津南区科技、人才资源聚集的优势，如何调整产业结构，打造津南成为天津市的智能智造高地，一直是我们十分关心的问题。”

尽管会议结束时已是傍晚，但赵仲华直接去找长芦盐业总公司的董事长。“我劝他们来津南，我们有人才、政策等一系列优势，欢迎科技含量高、产学研‘一条龙’的企业来津南，双方相谈甚欢，并约定下一次实地考察”。

后来，赵仲华得知这个研究院项目迟迟没落地，就又跑到长芦盐业总公司，他们讲了自己的困扰，赵仲华代表津南区一一做了保证，最终2016年2月，双方正式签订战略合作协议，长芦盐业总公司将在战略性新兴产业、文化建设、盐业物流、国际贸易和房地产开发五大领域开展项目投资。

项目最终落户双港镇科技园区。“搬过去之后，我又过去了一次，看看有没有需要我们出面解决的问题。实际上，这也给津南区的传统制造企业做了样板，长芦盐业也曾是一个传统型国有企业，利用这种方式将企业转型升级，同步实现绿色环保和企业增收。对于我们来说，是一种发展的启示，在提高产品的科技含量、降低能耗的同时，增强核心竞争力。”赵仲华表示。

赵仲华说：“不能以牺牲生态环境为代价换取经济的发展。我们要在招商的政策、方向上把关。”近年来，随着津南区的不断开发，不少建筑材料预制构件厂纷纷想要落户这里。“很多人说，构件厂多好呀，税收高，还吸纳劳动力，为什么不引进来？但我们顶着压力拒绝了！要用发展的眼光，考虑到交通、土地、环境承载力和其产能水平，我们果断地拒绝，尽管一部分人的利益受到损失，但这对津南老百姓和津南未来的发展是好事儿就行！”赵仲华告诉记者。（“津云”新闻编辑曲璐琳）