2017-12-22 千龙网

原标题：基层工会经费可用于职工婚丧嫁娶支出等——

逢年过节 工会福利可以有

千龙-法晚联合报道（记者 周超）昨天(21日)，中华全国总工会召开2018年送温暖工作新闻发布会，并发布《基层工会经费收支管理办法》（以下简称《办法》）。根据《办法》，逢年过节基层工会可以向全体会员发放节日慰问品。同时，基层工会经费不准用来私设单位小金库。

记者注意到，《办法》就工会经费用于职工的各项开支做了全面、细致具体的规定。根据《办法》，工会经费可以用于职工集体福利支出，包括基层工会逢年过节和会员生日、婚丧嫁娶、退休离岗的慰问支出等。

需要说明的是，逢年过节的年节是指国家规定的法定节日（即新年、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节和国庆节）和经自治区以上人民政府批准设立的少数民族节日。节日慰问品原则上为符合中国传统节日习惯的用品和职工群众必需的生活用品等，基层工会可结合实际采取便捷灵活的发放方式。

工会会员生日慰问可以发放生日蛋糕等实物慰问品，也可以发放指定蛋糕店的蛋糕券。会员结婚生育时，可以给予一定金额的慰问品。生病住院、工会会员或其直系亲属去世时，可以给予一定金额的慰问金。退休离岗，可以发放一定金额的纪念品。

此外，工会经费可用于基层工会组织的职工素质提升补助和职工教育培训优秀学员的奖励，基层工会组织的文体活动优胜者的奖励支出，劳动模范和先进职工疗休养补贴，对困难职工提供资金和物质帮助等发生的支出等。基层工会可以用会员会费组织会员观看电影、文艺演出和体育比赛等，开展春游秋游，为会员购买当地公园年票。

不过，《办法》也强调基层工会在工会经费开支中，应严格执行“八不准”，包括不准使用工会经费请客送礼、违规设立小金库等。

在发布会上，全总相关负责人还介绍了两节期间送温暖活动，2018年元旦春节期间，全总将组成多路慰问团分赴各省、自治区、直辖市和新疆建设兵团，走访慰问困难企业、困难职工，专场听取各地工会改革情况和困难职工解困脱困工作进展情况，考察工会帮扶中心建设、运行情况等。

工会经费开支“八不准”

一、不准使用工会经费请客送礼

二、不准违反工会经费使用规定, 滥发奖金、津贴、补贴

三、不准使用工会经费从事高消费性娱乐和健身活动

四、不准单位行政利用工会账户,违规设立“小金库”

五、不准将工会账户并入单位行政账户，使工会经费开支失去控制

六、不准截留、挪用工会经费

七、不准用工会经费参与非法集资活动，或为非法集资活动提供经济担保

八、不准用工会经费报销与工会活动无关的费用