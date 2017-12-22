2017-12-22 北方网

天津推进环保突出问题整改落实

天津北方网讯： 截至2017年12月21日12时，天津市推进环境保护突出问题整改落实办公室共转办群众信访举报件4476件。其中：滨海新区665件、和平区157件、河东区325件、河西区287件、南开区343件、河北区242件、红桥区142件、东丽区227件、西青区284件、津南区259件、北辰区332件、武清区206件、宝坻区239件、宁河区197件、静海区285件、蓟州区274件、海河教育园区6件，市水务局2件、市市容园林委2件、市交通运输委1件、市国资委1件。现将部分信访举报件办理情况公布如下：

1 、交办问题基本情况： 河北区淮安西道艳益家园1号楼底商“天天见面馆”室内风机产生噪声扰民。市民6月1日转办过，此问题有所改善，近期噪声扰民问题再次出现。

行政区域： 河北区

污染类型： 餐饮污染

调查核实情况： 经查，天天见面馆营业面积为80平方米，有一盘灶，使用液化气，经营中餐，已安装油烟净化设施，厨房排风扇、灶具运行中产生噪声。经对该商户边界噪声进行监测，噪声监测结果为52.8dB，排放噪声符合国家标准。反映情况属实。

处理和整改情况： 今后，将对该商户加强环保法律法规宣传，加强巡查，建立长效机制，坚持长效管理。

2 、交办问题基本情况： 河西区环湖中路与环湖北道交口滨湖大厦IU酒店5楼楼顶的空调室外机噪声扰民。

行政区域： 河西区

污染类型： 空调室外机噪声

调查核实情况： 经查，该点位的空调室外机为滨湖大厦底商“道合天下”在楼顶上安装的空调室外机，经对其进行厂界噪声监测，结果显示未超标。反映情况不属实。

处理和整改情况： 下一步，加大对该点位的巡查力度，若发现问题及时处理。

3 、交办问题基本情况： 红桥区咸阳路与前园道交口前园小区1号楼与2号楼之间小院内有一机械加工厂，每天18:00至19:30进行生产作业，产生喷漆异味污染。

行政区域： 红桥区

污染类型： 喷漆异味

调查核实情况： 经查，反映情况属实。

处理和整改情况： 对该商户下达停业整顿告知书，责令其停止喷漆以及涉漆工艺的作业项目。下一步，加强对该点位巡查，发现问题及时处理。

4 、交办问题基本情况： 红桥区丁字沽街向东道红桥医院后身侯家后殡葬服务站长期燃放炮竹噪声扰民，并且产生烟尘，严重污染大气环境。

行政区域： 红桥区

污染类型： 社会生活噪声

调查核实情况： 经查，反映情况属实。

处理和整改情况： 已对该殡葬服务站的负责人进行了宣传教育，服务站负责人承诺整改。下一步将安排岗勤加强对该点位的巡查，一旦发现燃放鞭炮的问题将及时处置。

5 、交办问题基本情况： 滨海新区汉沽东风路与战斗街交口四季花苑39号楼和41号楼中间的底商“百家宴中国菜”排放油烟污染。

行政区域： 滨海新区

污染类型： 餐饮污染

调查核实情况： 经查，该餐饮店证照齐全，有油烟净化设备，未进行油烟监测。反映情况属实。

处理和整改情况： 已对其灶台进行查封，待出具合格的监测报告后，方可继续经营。

6 、交办问题基本情况： 东丽开发区一经路与三纬路交口天津市圣东机动车检测服务有限公司，在车辆检测时排放汽车尾气，并且对尾气不合格的汽车数据进行造假、强行验收合格。

行政区域： 东丽区

污染类型： 大气污染防治移动源治理

调查核实情况： 经现场检查和调取历史数据，发现一辆牌照号为津E08961的小型汽车，2017年12月4日10时7分上线检测结果为不合格，10时21分检测结果为合格，涉嫌机动车尾气排放检测数据造假。反映情况属实。

处理和整改情况： 针对反映问题，已依法对其公司立案处罚。

7 、交办问题基本情况： 西青区赛达一大道与津淄公路天津金盛华水泥公司对面的空地上有一排彩钢房，每天白天9点到18点在没有环保手续的情况下进行废纸回收工作，产生粉尘污染。

行政区域： 西青区

污染类型： "粉尘

建设项目"

调查核实情况： 经查，该点位确有一个废品收购点，反映的彩钢房实为两个集装箱，现场有大量废纸箱及挤压成型的废纸块。反映情况属实。

处理和整改情况： 已对该废纸收购站进行断电封停，责令其10天内清理完毕。下一步，加强对该区域的巡查监管，发现违法行为将依法严厉查处。

8 、交办问题基本情况： 西青区津港公路大寺新家园对面有两家大型废品收购站在分拣、碾压废品时产生严重粉尘污染。

行政区域： 西青区

污染类型： 粉尘

调查核实情况： 经查，反映的两家废品收购站，现场存在挤压成型的废纸块。反映情况属实。

处理和整改情况： 已对两家废品收购站进行了断电封停，同时责令两家收购站立即对废品进行清理，于12月31日前完成清理搬迁，如逾期未完成，将进行强制清理。

9 、交办问题基本情况： 西青区梨双公路永旺购物中心北门对面有一沙石料厂，车辆装运沙石料产生严重扬尘污染。

行政区域： 西青区

污染类型： 其他

调查核实情况： 经查，反映的梨双公路永旺购物中心北门对面确有一砂石料厂，现场有较大量砂石料存放，未落实苫盖措施。反映情况属实。

处理和整改情况： 对该处砂石料进行了苫盖，责令该砂石料厂立即停止经营，并于12月31日前清理搬迁，如逾期未完成，将进行强制清理。

10 、交办问题基本情况： 津南区小站镇营盘圈村东上路东大站桥往东50米公厕对面的喷涂厂(无具体名称)，长期排放喷漆异味污染。

行政区域： 津南区

污染类型： 喷漆异味

调查核实情况： 经查，反映问题点位位于津南区小站镇营盘圈村，属无营业执照，主要从事阀门静电喷涂，无喷漆工序。反映情况部分属实。

处理和整改情况： 对该公司生产动力电进行了铅封、查封，并对静电喷涂设备链条等关键设备进行拆除查封，已不具备生产能力。下一步，加强对该公司的巡查管理，如发现企业环境违法行为将依法处理。

11 、交办问题基本情况： 津南区小站镇东花园村村南，东花园阀门厂院内，有一家喷涂厂，该厂无环评手续，排放粉尘污染。

行政区域： 津南区

污染类型： 建设项目、粉尘

调查核实情况： 经查，反映问题点位为天津市鑫德源阀门厂，主要从事阀门静电喷涂，属“散乱污”原地改造提升类企业。现场检查时该企业环保设备齐全，未生产。反映情况部分属实。

处理和整改情况： 对该公司生产动力电进行铅封、查封，停产治理并按照相关规定完善手续。下一步，加强监管，发现问题及时处理。

12 、交办问题基本情况： 宝坻区曹三路与唐通改线交口北200米处道路西侧“正大饲料厂”和“通威饲料厂”24小时进行生产，排放工业废气。

行政区域： 宝坻区

污染类型： 工业废气

调查核实情况： 经查，正大饲料厂与通威饲料厂有环评手续且环保治理设施正常运行。经对两厂排放的气体进行监测，结果均未超标。

处理和整改情况： 下一步，加大巡查监管力度，发现问题及时处理。

13 、交办问题基本情况： 宝坻区史各庄镇朱楼下村近期村内正在进行下水道管道施工，未采取喷淋措施产生严重扬尘污染。

行政区域： 宝坻区

污染类型： 施工扬尘

调查核实情况： 经查，朱楼下村正在建设农村生活污水管网，反映情况属实。

处理和整改情况： 已责令施工单位对裸露的土地进行苫盖，同时加大巡查监管力度，发现问题及时处理。（“津云”新闻编辑曲璐琳）