2017-12-22 云南网

》》》点击查看 首批“全国高校黄大年式教师团队”入选名单

云南网讯（记者 熊强 实习生 杨欣怡）日前，教育部公示了首批“全国高校黄大年式教师团队”入选名单。我省云南大学化学科学与工程教师团队、西南林业大学林学教师团队等四所高校的4个团队荣登榜单。

据介绍，为贯彻落实习近平总书记对黄大年同志先进事迹重要指示精神，引导广大教师持续向黄大年同志学习，根据《教育部关于开展全国高校黄大年式教师团队创建活动的通知》（教师〔2017〕7号），此次评选活动在部委院校高校自主申报、省级教育行政部门遴选推荐、专家评审基础上开展。通过创建“全国高校黄大年式教师团队”，组织引导广大高校教师和科研工作者以黄大年同志为榜样，心有大我、至诚报国，教书育人、敢为人先，淡泊名利、甘于奉献，把爱国之情、报国之志融入祖国改革发展的伟大事业之中、融入人民创造历史的伟大奋斗之中，从自己做起，从本职岗位做起，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献智慧和力量。

本次公示的“全国高校黄大年式教师团队”共有来自全国200所高校的201个团队，包括黄大年生前所在的吉林大学地球探测与信息技术教师团队。公示名单中，除了吉林大学入选两个团队外，其他199所高校各有1个团队入选。团队负责人基本都是各自领域的领军科学家和知名学者，包括数十位两院院士、国家千人计划入选者、国家杰青、长江学者特聘教授等。

云南网（微信公号：yunnancn）注意到，在公示名单中，云南大学由陈景负责的化学科学与工程教师团队、云南农业大学由朱有勇负责的农业生物多样性与病虫害控制教师团队、昆明理工大学由宁平负责的环境科学与工程教师团队、西南林业大学由胥辉负责的林学教师团队成功入选。

背景资料：

黄大年同志是著名地球物理学家，生前担任吉林大学地球探测科学与技术学院教授、博士生导师。2009年，黄大年同志毅然放弃国外优越条件回到祖国，刻苦钻研、勇于创新，取得了一系列重大科技成果，填补了多项国内技术空白，今年1月8日不幸因病去世，年仅58岁。