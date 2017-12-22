2017-12-22 北方网

天津北方网讯： 2015年，津南区北闸口镇前进村成立了“呈坎农业种植专业合作社”，对村内800亩农田进行统一的开发。村民以地入股，按地分红，成为了合作社的“股东”。

“村内连续两年种植水稻，因为地理环境好，采用古法种植，种出的稻米口感上佳，销售情况非常好。”前进村村委会主任岳跃臣说，“今年，我们的水稻比去年增产20%，收获了30余万斤，根据等级，每斤售价在10—25元不等。”合作社成立第一年，村民就收到了每亩450元的分红，随着经营情况越来越好，“股东”们的分红也会越来越可观。

发展旅游产业 拓宽收入来源

在售卖水稻增收的同时，前进村还将农业与旅游业相结合，探索建设旅游试点村。村内投资兴建了荷花池、水车、花堤柳海、葡萄长廊等景观设施，成为休闲旅游的新去处。前进村旅游负责人张国娟说：“明年，我们还将尝试蔬菜大棚的种植，计划种植150亩蔬菜大棚，供游人采摘。待蔬菜大棚完善后，前进村的旅游资源更加丰富，不仅能在夏秋季节玩水、体验农事活动，还能在棚内采摘水果蔬菜，力争三季都能接待游客。”

此外，前进村还开设了两家农家院，百年传承特色的熏肉、津南的土豆辣子炒河蟹、小龙虾、清蒸现捕河蟹等也成为吸引游客前来大快朵颐的美食。通过发展旅游产业，进一步拓展了收入来源，一些村民利用互联网将自家的特产卖到了外省市，年收入突破了20万元。

提供就业岗位 村民按月领薪

“明年，我们村计划建设游客服务中心——前进大厦，将引进粮油加工设备，让游客能亲眼看到水稻的加工过程，在保证放心的同时也保证了产品的新鲜。”张国娟说。游客服务中心还将售卖村内特产，成为禽蛋、肉类、水稻等绿色农产品的销售中心。目前，合作社正在招聘村民，预计可提供百余个就业岗位。村民成为职员后，按月可以领到2000—3000元不等的薪资，对于前进村的村民来说，这可是以前种地全年的收入。(“津云”新闻编辑曲璐琳)