2017-12-22 北方网

和衷共济 携手共赢——京津冀协同发展特别报道

天津北方网讯： 为深入实施京津冀协同发展战略，加强京津冀产业转移承接平台的统筹规划建设，日前，京津冀三地共同发布《关于加强京津冀产业转移承接重点平台建设的意见》。意见指出，进一步引导北京非首都功能有序转移、精准承接、集聚发展，优化区域产业布局，打造优势产业集群，促进区域产业转移升级和协同发展。

《意见》共八个方面的内容，按照坚持“优化布局、相对集中，统筹推进、联动发展，改革创新、集约生态，政府引导、市场主导”的原则，立足三省市功能定位和产业发展定位，围绕推进形成北京新的“两翼”，构建和提升“2+4+46”的产业合作格局，聚焦打造若干优势突出、特色鲜明、配套完善、承载能力强、发展潜力大的承接平台载体，引导创新资源和转移产业向平台集中，促进产业转移精准化、产业承接集聚化、园区建设专业化，发挥规模效益和集约效益，引领带动区域产业整体升级，加快构建分工合理、协作有序、上下游联动的产业协同发展格局，为打造全国创新驱动经济增长新引擎提供坚实支撑。

《意见》明确，集中力量打造曹妃甸协同发展示范区、北京新机场临空经济区、张承生态功能区、天津滨海新区四大战略合作功能区。加快建设滨海—中关村科技园，引导北京金融服务平台、数据中心机构以及科技企业、高端人才等创新资源向滨海—中关村科技园集聚。

《意见》指出，合力打造一批高水平协同创新平台和专业化产业合作平台。目前涉及协同创新平台15个，现代制造业平台20个，服务业平台8个，农业合作平台3个。加快天津建设产业创新中心和现代化研发成果转化基地建设，引导创新资源在京津交通沿线主要城镇集聚发展，打造科技研发转化、高新技术产业发展带，推进节能环保等创新资源向天津宝坻等区域集聚，打造沿海产业带。

《意见》从三个方面提出一系列保障措施，一是深化体制机制改革、创新园区管理模式和运行机制、加大资金支持力度、加强土地供应保障和资源环境保护。二是进一步完善基础设施配套，提升公共服务水平，营造良好营商环境，强化人才资源支撑，不断改善平台承接产业发展环境。三是三地进一步强化合作，加强对产业转移重点承接平台及转移项目的统筹管理。（“津云”新闻编辑曲璐琳）