2017-12-22 北京青年报

12月21日，北京土地交易市场成交了昌平区北七家镇一宗普通商品住房用地。该地块采用“限房价、竞地价”方式出让，销售均价不超过53000元/平方米。

该地块位于昌平区北七家镇中心区，定泗路以南。处于北五环和北六环之间。北七家区域本身已经是比较成熟的住宅区，已建成并入住了不少住宅项目，生活配套较为齐备。该宗地块北侧紧邻北七家镇政府，毗邻朝阳区、顺义区，距亚运村北4公里，东距首都机场14公里，地理位置较为优越。

此次成交的地块土地面积约8.7公顷，总建筑规模约17万平方米。采用“限房价 、竞地价”方式出让，其居住建筑规模均建设普通商品住房，销售均价不超过53000元/平方米，最高销售单价不得超过55650元/平方米。同时，挂牌文件中明确要求，该项目执行“9070”政策，套型建筑面积90平方米以下住房面积所占比重需达到70%以上。

东亚、中铁、永同昌+金地+卓越、金隅+北辰、葛洲坝+碧桂园、平安、龙湖、石榴等房企参与报价，最终北京北辰地产集团有限公司和北京金隅地产开发集团有限公司联合体以64.8亿元竞得，并且居住用途建筑面积的3%需自持，溢价率为44%，成交楼面地价为38025元/平方米。

最近半年以来，昌平北七家地区供应了近92万平方米土地，明年2季度开始该区域将集中上市超过5000-8000套房，且均为限价房，过去三年昌平北七家地区包括自住房在内只成交了5000套，其中商品房只有2000套。中原地产认为，明年北七家地区的房价将成为重要的风向标。

另有一宗已挂牌的“共有产权房”地块北七家镇（未来科学城南区）C-16地块，将在下月12号迎来拍卖。