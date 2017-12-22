2017-12-22 北京日报

近日，中国指数研究院发布了2017年北京市商品房市场行业报告。

报告显示，相比楼市火热的2016年，今年的北京楼市经历了先涨后跌的“大起大落”，全年成交量、成交总面积、成交总金额均呈现出大跌的局面。其中，在包括自住房和共有产权房的基础上，2017年北京新建商品房成交金额预计达到2760亿元，相比去年几乎腰斩。业内分析，北京不断加码调控措施，推动房地产发展回归理性及住房居住的本质，在此形势下，房地产行业也迎来了新的发展变化。

2017年，预计本市商品房将实现成交金额2760亿元（含自住型商品房）。相较2016年北京市商品房近5000亿元的总成交水平，2017年的市场近乎腰斩，甚至比2015年也要下降21%。报告分析，2017年商品房全年成交均价同比小幅上升，但总成交面积甚至不足2016年的一半。在经历了长达一年的疯狂上涨之后，2017年北京的成交量大幅度下滑，也被称为北京楼市又一个转折之年。

尽管市场进入了冷静期，但市场集中度却不断提升。排名前二十的项目成交额已占到商品住宅总成交额1/3，而同样的数字在2016年和2015年仅是1/4。其中，开发商集中度提升得更加明显，以排在第一位的北京万科为例，在售30个项目、签约销售额307.5亿元，市场占有率超过10%。

此外，整个北京市场前十名开发商合计市场占有率达到49%，而在2016年，排名前十的开发商合计市场占有率仅为35%，“预计未来在调控不断升级的情况下，市场集中度仍将继续提高，优势开发商、优势项目将成为市场主力。”研究人员分析说。

从2017年本市商品住宅市场排名前列的项目来看，由于地价成本较高，经营复杂度提高，开发商之间联合拿地、规避过度竞争、集合优势，共同发展成为共识，联合开发项目成为畅销榜的主流。2017年销售金额排名前五的项目，全部为联合开发项目。相关研究人士预计，随着北京市场商品住宅限价、要求自有资金拿地监管等趋势从严，未来联合项目数量还将继续增多。

在严厉的调控之下，2017年本市成交新房的套均面积却在继续扩大，新房持续改善化的趋势依旧不减。数据显示，北京全年商品住宅套均成交面积159平方米，较2016年154平方米仍在继续上升，而二手房的套均成交面积仍然只有91平方米。从成交套数上看，北京2017年二手房与一手房成交套数比例高达6.6，表明北京已经进入了“改善靠新房，首置靠二手”的成熟市场。