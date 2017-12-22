2017-12-22 中国新闻网

中新社北京12月21日电 (王庆凯)中国国企改革重点难点问题取得突破，中央企业集团层面公司制改制方案全部批复，中国国企改革政策主体框架基本确立。

中国国务院国有资产监督管理委员会改革办副局长尹义省21日在由中国新闻社主办的国是论坛2017年会上作出如上表述。

中共十八大以来，中国下决心和力度推进国企改革，尹义省将取得的成果总结为四个方面。

一是国企改革全面深化，公司制改制提速。尹义省表示，央企集团层面公司制改制方案已批复完毕，有效制衡的法人治理结构和灵活高效的市场化经营机制得到完善；混和所有制改革正积极稳妥实施，央企中已开展“混改”的企业户数达68.9%。截至11月底，央企累计减少法人户数7656户，达14.67%。

二是国企创新驱动发展战略得到实施。中共十八大以来，截至2016年底，央企累计投入研发经费1.7万亿元人民币，相当于全国研发经费的四分之一。出现一批类似国产大型客机C919、港珠澳大桥、北斗系统等突破的创新工程。

三是国资监管体系完善，针对性增强。以管资本为主加快推进职能转变，国资委调整内设机构，完善制度体系，加强出资人监管，并改进和加强外派监事会监督。

四是中共对国企的领导加强。尹义省透露，目前已有82家央企和30个省级国资委建立党建考核机制，并已完成对央企巡视全覆盖。(完)