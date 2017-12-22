2017-12-22 四川日报

——热烈祝贺共青团四川省第十四次代表大会召开

在全省上下深入学习宣传贯彻党的十九大、省第十一次党代会和省委十一届二次全会精神，全面建成小康社会进入决胜阶段、奋力开启四川现代化建设新征程的关键时期，共青团四川省第十四次代表大会今天隆重开幕。这是一次凝心聚力、共谋发展的青春盛会，对于激励广大团员青年积极投身经济社会发展，为加快建设美丽繁荣和谐四川书写靓丽“青春答卷”，具有重要意义。我们对大会的召开表示热烈祝贺！

过去五年，党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革。过去五年，省委省政府团结带领全省各族人民，走过了一段极不平凡的奋斗历程。过去五年，共青团工作也在治蜀兴川事业发展中开创了新的局面。这次大会，将认真总结省第十三次团代会以来全省团的工作，明确今后五年全省团的工作的指导思想、基本任务和奋斗目标，选举产生共青团四川省第十四届委员会。

党旗所指就是团旗所向。一直以来，四川团员青年坚定不移跟党走，从脱贫攻坚中的“青春扶贫五大行动”，到助力转型发展中的创新创业；从聚焦青年现实需求、服务青少年成长发展，到抗击重大自然灾害中探索参与社会治理应急管理新模式，实践充分证明，当代四川青年有紧跟时代步伐的蓬勃朝气，有服务中心大局的自觉担当，有锐意进取的奋斗精神，是值得信赖、堪当重任的新一代。

时代召唤青年、成就青年，青年理应融入时代、推动时代。党的十九大报告作出了“中国特色社会主义进入新时代”的重大判断。走进新时代，青年将获得更多展示自我的舞台和实现梦想的机会；踏上新征程，广大团员青年要进一步坚定理想信念，进一步坚定“四个自信”，牢记新使命、磨炼新本领、奋发新作为、展现新形象，努力创造出无愧于时代、无愧于人民、无愧于历史的光辉业绩，努力成为新时代中国特色社会主义事业的可靠接班人。

用青春拥抱时代，让梦想照亮未来。全省广大团员青年要紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在省委和团中央的坚强领导下，让青春在建设美丽繁荣和谐四川中焕发夺目的光彩。

原标题：新时代召唤新青年 新作为展示新形象