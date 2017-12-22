2017-12-22 北京青年报

两节将至，职工福利又成了人们关心的问题。12月21日，全国总工会表示，最新出台的《基层工会经费收支管理办法》（以下简称《办法》）已经下发各地工会。《办法》中就工会经费用于服务职工的各项开支作出了明确规定。逢年过节、会员生日、婚丧嫁娶、退休离岗的慰问都可以有，电影票、当地公园年票也可以有。

全国总工会新闻发言人、宣传教育部部长王晓峰表示，《办法》此次对多项职工的正常福利进行了明确，工会经费可以用于职工集体福利支出，包括基层工会逢年过节和会员生日、婚丧嫁娶、退休离岗的慰问支出等。

基层工会逢年过节可以向全体会员发放节日慰问品。逢年过节的年节是指国家规定的法定节日（即：新年、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节和国庆节）和经自治区以上人民政府批准设立的少数民族节日。节日慰问品原则上为符合中国传统节日习惯的用品和职工群众必需的生活用品等，基层工会可结合实际采取便捷灵活的发放方式。

工会会员生日慰问可以发放生日蛋糕等实物慰问品，也可以发放指定蛋糕店的蛋糕券。会员结婚生育时，可以给予一定金额的慰问品。生病住院、工会会员或其直系亲属去世时，可以给予一定金额的慰问金。退休离岗，可以发放一定金额的纪念品。

此外，工会经费可用于基层工会组织的职工素质提升补助和职工教育培训优秀学员的奖励，基层工会组织的文体活动优胜者的奖励支出，劳动模范和先进职工疗休养补贴，对困难职工提供资金和物质帮助等发生的支出等。基层工会可以用会员会费组织会员观看电影、文艺演出和体育比赛等，开展春游、秋游，为会员购买当地公园年票。

王晓峰强调，基层工会在工会经费开支中，不准使用工会经费请客送礼。不准违反工会经费使用规定,滥发奖金、津贴、补贴。不准截留、挪用工会经费等。