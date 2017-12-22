2017-12-22 北方网

天津北方网讯： 近日，一个“陪孩子写作业”的帖子在朋友圈火了。网友感叹：“陪儿子写作业到五年级，然后心梗住院了，做了两个支架。想来想去命重要，作业什么的就随其自然吧。”后面有人跟帖：“才五年级，你要好好活着……”言下之意，未来的路还长着呢！这一帖子得到了广大网友的热烈响应，陪孩子写作业俨然成为了当代女性快速衰老的元凶。不少网友心有戚戚然：“每次我吼完都是胸疼头胀，等孩子睡着后又各种后悔内疚，然而第二晚写作业又继续各种吼。”

跟时不时传遍朋友圈的各种令人挠头的超难小学数学题一样，现在很多中小学生的家长已经将孩子作业视为洪水猛兽，但是又不得不面对。“科技改变学习”“让学习成为美好体验”“挖掘可提升的每一分”，移动互联网时代顺应家长的呼声，“作业帮”、“小猿搜题”等各类做作业软件应运而生。

“题型多，有视频讲解，在学校老师讲课不会讲得那么细，大致的例题讲一两道，公式自己去套，用软件可以针对不会的题细致讲解分析，有时比老师讲得透彻。”孩子在河北区某校就读初中三年级的家长武女士这样向记者讲解此类软件的优点，当然，不光看答案，还看下面的具体讲解，要不就成抄作业了。

网络作业类应用到底是帮忙还是添乱？南开区咸阳路小学赵老师认为，类似应用虽然为学生完成作业带来了方便，但也存在弊端：首先，应用上给出的答案可能并不准确，其科学性有待考证；其次，这些应用在一些情况下会直接提供最终答案，这样非但不能帮助学生学会相关知识点，而且假如学生是为了应付作业而直接抄袭答案，就会养成懒惰、依赖的坏习惯。“作为老师，我不赞成学生长期依赖性使用作业软件。”

在如何对待作业软件这个问题上，东丽区李明庄学校高老师持中立态度，“不推荐，但是有自制力的学生用也不反对使用。毕竟学生回家遇到问题，不可能实时求助老师，高年级的话家长也帮不上什么忙，比较好的做法是学生独立完成作业，之后遇到难题时再求助。如果题目是孩子自己动脑筋想出来，再去网上看看别人的想法，这将是一个开阔思维的过程。”

专家认为，与时下对大规模、多种类在线教育的严格监管需求相比，现行规定显宏观粗略，建议加强立法形成有效监管。对于已经存在的教育软件，类似监管不到位、不服从网络规定的软件或平台应勒令其立即关闭整顿，直到符合安全健康有效的学习环境为止；对于还未创办的APP平台，应提高其创办门槛，需严格的资质审核和登记备案才能开办，不能因为“教育培训”的标签而逃避教育部门监管。（“津云”新闻编辑曲璐琳）