2017-12-22 北京日报

日前，记者从北京市政府办公厅获悉，市政府绩效管理工作领导小组拟于2017年12月至2018年1月组织开展对各区政府年度绩效任务落实情况的察访核验，全面“收账”。

北京市政府绩效管理工作领导小组相关负责人介绍，察访核验相当于对各区全年工作的一次全面“体检”，要做到评价工作“准”、查找问题“深”、工作建议“实”，真正为各区“把好脉”、“会好诊”，成为各区推动工作改进提升的重要抓手。

本次察访核验内容主要包括：北京市重要民生实事项目完成情况；区政府与市政府签订的年度目标责任书完成情况；区政府承担的市政府工作报告重点工作完成情况；国务院督查、国家审计署审计、市委巡视组巡视中发现的问题和市政府专项督查、绩效考评反馈问题的整改情况；纳入区政府绩效考评体系的其他事项完成情况。

今年的察访核验工作，将坚持多元参与，强化社会监督。在专项考评部门深入开展专业性察验的基础上，由市政府绩效办、各专项考评部门会同第三方机构对绩效任务完成情况进行线上全面核对，对重要民生实事项目开展现场察访。今年将扩大社会公众参与，首次邀请参加过2016年市政府述职述廉考评的社会各界代表作为市政府工作联络员，通过填写调查问卷、参与实地核验、开展座谈交流等不同形式参与本次察访核验。通过广泛接受社会监督，提升察访核验的客观公正性。

检查还要求将明察与暗访相结合、查阅资料与实地察访相结合、内部考核与外部评价相结合，互为补充验证。

察访核验工作要求各专项考评部门实事求是、客观公正，认真逐项核验年度绩效任务完成情况，严格考评标准，杜绝打“情感分”“关系分”，针对发现的问题，要主动沟通疑点，做到及时精准分析评价，切实对评价结果负起责任。

“察访核验不是最终目的，最终目的是要帮助各区推动各项绩效任务落实。” 市政府绩效管理工作领导小组相关负责人指出，一方面，将察访核验情况作为专项考评的重要依据和述职考评的重要参考，实现察访核验和年终考评的有机衔接。同时将拓展结果运用渠道，认真梳理发现的问题，全面查找薄弱环节，深入剖析原因，狠抓反馈整改，持续跟踪问效，合力推动市政府年度重点工作任务落实，“给老百姓一个交代。”