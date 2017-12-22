2017-12-22 北方网

天津北方网讯： 记者从市科委获悉，《天津市“一带一路”科技创新合作行动计划(2017—2020年)》日前出台。本市将坚持引进来和走出去并重，全面发挥科技合作对共建“一带一路”的支撑引领作用，通过深化科技人文交流、共建联合实验室(研究中心)、支持科技园区合作发展、实施国际技术转移四项重点任务，到2020年，健全与“一带一路”沿线重点国家、区域和城市的国际科技合作新机制，形成国际科技创新合作新局面。

本市将提高与沿线国家科技人文交流的规模与质量，形成多层次、多元化的科技人文交流机制。重点支持500人次左右的海外科学家来津从事短期科研工作，培训沿线国家科研及管理人员、本市国际化人才500人次。

鼓励本市高校、科研院所和科技型企业与沿线国家相关机构合作，构建长期稳定的合作关系，提升沿线国家的科技能力。重点支持100家左右的中外联合实验室(研究中心)、海外研发机构、海外技术推广中心建设。

鼓励多层次创新主体与沿线国家科技园区开展创新要素对接，推动一批园区国际创新生态系统建设，依托海外科技园区为科技型企业进入海外市场搭建平台、拓展渠道。

支持本市技术转移机构与“一带一路”沿线国家共建技术转移中心，构建“一带一路”技术转移协作网络。重点支持50家左右的国际技术转移中心建设，推动海外先进技术引进、本市优质技术推广重点项目100项以上。（“津云”新闻编辑曲璐琳）