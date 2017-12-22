2017-12-22 北京晨报

12月21日，东三环辅路突然出现一些透明柜子，里边陈列着胡萝卜、茄子等蔬菜和女包、书籍等，被称为“共享大脑”。北京晨报记者走访发现，这些柜子都摆放在公交站附近，扫码下载客户端可购买或租用里边陈列的东西。据公司负责人介绍，投放在东三环仅为实验，但丢失不少。城管部门工作人员表示，在路边陈列这些东西需审批。

公交车站现“共享大脑”

21日上午，记者在劲松桥南公交车站一侧看到，一个透明亚克力板材质的柜子被锁在旁边的柱子上，柜子高1.6米左右，顶部写着“共享大脑”，底部的一条链子上绑着两个密码锁和钥匙。柜子里从下至上摆放着胡萝卜、茄子、女包、书籍等物，每层贴有一个二维码。在柜子高处贴着使用介绍，蔬菜可出售，其他物品可出租。

有不少等车的人好奇围观，但记者观察近半小时未见一人扫码。“这东西做得太简陋了，感觉劲儿大点的人一把就能拎走了。”一位乘客敲了敲薄薄的透明亚克力板说。也有老年女子路过，看见放着的蔬菜指指点点。这些蔬菜看起来确实不新鲜，胡萝卜的袋子里装了不少泥，“谁会来这儿买菜啊，这在外边都冻多长时间了。”

开柜买东西花15分钟

记者根据提示，扫描二维码下载了一个客户端，并完成注册和实名制认证。在页面显示的商品分类里，有蔬菜、图书、包包、创意打火机等多种商品。记者将透明柜子上的6个二维码扫了一遍后，仅有一个贴在胡萝卜一格的二维码可显示，但显示的竟然是“茄子”。记者在线支付5元后获得一个密码打开密码锁，再用取出的钥匙将柜子打开拿出茄子。整个过程稍显复杂，花费了15分钟左右。

在双井桥附近，记者看到一个同样的柜子，不过钥匙被插在柜子上，里边空空如也。

未取得审批属占道堆放

21日下午，记者联系到该公司创始人。对方表示，他于21日7点前在东三环辅路南向北方向投放了30个产品，但这只是一次实验，看看投放的效果和反响，同时也希望能寻找投资人或合伙人。

“可能产品质量本身存在一定问题，刚投放后就有不少丢失和被暴力破坏的情况。”此外，因没有任何审批，该负责人接到了城管部门的通知，要求他即刻清理投放产品。

记者咨询了市城管热线，工作人员回复说，一般在公交车站附近摆放、陈列物品都需得到市政市容委的相关审批，如未取得审批随便摆放即属违规行为，城管部门将按照“占道堆放”的情况进行处理。随后，工作人员记录了相关的地址及情况，表示将有人去现场处理。