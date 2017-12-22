2017-12-22 北京晨报

胡同微空间、屋顶花园、口袋公园、车库花园、遗址公园、漫步空间……东西城的居民，今后在身边将拥有更多“小而美”“精而优”的宜人公共空间。未来，北京的城市空间将实现越来越多的“脱胎换骨”。12月21日，北京市发改委发布《关于城市公共空间改造提升示范工程试点工作方案》。

北京市发改委有关负责人介绍，市发改委牵头制定了《工作方案》，计划精细化打造一批公共空间改造提升示范工程，通过“小而美”的改造提升，为居民带来身边的获得感和幸福感。本次改造提升示范工程率先在东城区、西城区选取10个项目启动试点，待总结经验后，将逐步向有条件的其他老城区拓展。

记者了解到，10个示范工程试点项目正在有序推进，其中东城区胡家园老旧小区社区公共空间提升项目、西城区南新华街环境整治景观提升项目2个项目的实施方案近期已获批，市政府固定资产投资拟安排资金约6000万元。10个示范工程试点项目的投资总额一共将超过2亿元。

车库花园更多些——

阜成门内大街、三庙街

绿地+停车设施改造

改造主题：车库花园

建设地点：阜成门内大街与锦什坊街交叉口东南侧、三庙街南侧区域

改造思路：高效集约利用核心区土地资源，因地制宜建设地下停车设施，节约的地上空间用于建设百姓花园，在缓解老城区停车难问题的同时提高人居环境。拟利用现有临时停车场腾退空间，地上建设百姓花园，增加绿色生态空间，注入历史文化元素，补充群众生活服务设施；地下建设智能立体停车设施，用于满足周边社区居民停车需求，着力营造功能复合、舒适便利的居民公共空间。

漫步空间更多些——

南新仓遗址公园

改造主题：空间重塑

建设地点：南新仓历史休闲街沿街

改造思路：以运河和官仓历史文化展示为主线，恢复仓墙历史景观，扩展公共绿地，优化道路组织，一体化建设遗址公园。拟结合民居修缮和功能提升，恢复仓墙城市历史景观，增加展示运河和官仓历史文化的小品；凸显行人优先理念，对非机动车道进行优化调整，腾出空间与现状绿化带、人行道有机整合后构成游览仓墙的绿色漫步空间，整体打造富涵历史文化底蕴、方便市民驻足休憩的市民公共空间。

口袋公园更多些——

南新华街文化廊道

改造主题：街道历史记忆

建设地点：南起虎坊桥路口，北至和平门路口

改造思路：以市井文化、梨园文化、会馆文化展示串联系列文化廊道建设，营造充满历史记忆和现代活力的街道。拟打造活动广场，布置文化景观小品，再现老北京四合院风貌；沿街布置文化广场，设置绿色长廊，展示会馆文化；增设美术馆艺术沙龙广场、布置花架、小品和休憩设施，并以水景雕塑展示文化记忆。

微空间更多些——

东四南街巷微空间营造

改造主题：街巷We空间

建设地点：东四南历史文化街区

改造思路：利用胡同边角空间实施“微改造”“微更新”，改善人居环境，完善服务设施，传承胡同文化，为居民留下一片安静、舒适的胡同微空间。拟挖掘并利用胡同边角地的微空间及小微空间，增加文化展示、休憩交流、绿化美化等设施，添置精致的胡同景观小品，复合通行、交往、停车、绿化等多种功能，同时开放部分既有院落，打造兼具文化展示和公共交流功能的胡同客厅。

释义

10个试点着重四方面提升

北京晨报：城市公共空间对一座城市来说意味着什么？

市发改委有关负责人：城市公共空间是城市中对社会公众开放，并满足公众日常生活和公共交往活动需要的公用空间。秩序良好、环境优美的城市公共空间能反映出城市的历史文化底蕴和现代精神风貌，是城市现代化的重要标志。近年来，本市城市建设步伐不断加快，但中心城区特别是老城区仍存在公共空间数量不足、功能单一、品质不高等问题，如一些服务设施功能不亲民、不方便，公共绿地不连续、可进入性差等，难以满足市民对公共空间的使用需求。

北京晨报：这一次的10个试点，着重在哪些方面进行“提升”？

市发改委有关负责人：有四个方面的“提升”。首先是补充公共设施，拓展公共活动和交往空间，增加停车、健身、社区服务等公共服务设施，补充座椅、亭廊、垃圾箱、宣传栏等小微便民设施，总之就是让老百姓生活得更舒适、便利。

第二是提升景观绿化，采取规划建绿、见缝插绿、拆墙见绿、立体增绿等方式，因地制宜打造一批精品口袋公园、屋顶花园。

第三是优化市政交通，将整合相关慢行系统，优化市政交通设施，提高公共空间的可达性和利用率，实现与周边环境的良好衔接。

第四是彰显文化内涵，在保护好历史风貌的同时，鼓励历史街区及建筑有机更新和公共性使用，让公共空间成为传承历史文脉、彰显文化特征、提升文化品位的城市橱窗，让老百姓记得住乡愁，找得到老北京记忆。

北京晨报：此次试点，在政府投资支持方式和项目审批上有什么创新或优化？

市发改委有关负责人：本次试点的公共空间改造提升项目，简化了项目审批手续。由项目实施主体统筹编制实施方案，经区政府专题会议审议确定后，市发改委直接批复项目实施方案，不再设置其他前置条件。此外，我们创新了资金支持方式，对列入计划的公共空间改造提升项目，由市政府固定资产投资全额予以支持。项目实施过程中涉及停车设施建设等经营性内容的，按照现有政策执行。

调研

“把居民意见放在第一位”

北京市发改委委托北京工业大学作为第三方，通过问卷调查、访谈座谈等形式开展了居民需求调查，通过查阅档案和实地踏勘等方式，对公共空间历史文脉、空间形态、现状问题等进行了调研，并组织街道、社区、专家、居民共同参加座谈研讨，广泛听取意见建议。

“课题组对居民意见的考虑是放在第一位的，并将意见运用到方案设计中。”北工大课题组有关负责人表示。该负责人告诉记者，比如东四南项目，居民反映缺乏活动场地，这在历史文化街区中是常见的现象，课题组采用“用时间换空间”的理念，一些集中空间白天作为游客接待、文化展示、生活承载空间，晚上将设施集中移走作为居民休闲活动区，比如可以跳广场舞。还有居民反映设计的快递点距离自己家门口太近，取件的人会经常路过家门口，没有安全感，设计时，课题组就将快递点挪到了居委会和派出所旁边。在杨梅竹斜街项目中，居民反映缺乏座椅和绿植，课题组采用“多维空间”理念，将自行车设施、花架与座椅一体化设计，使自行车摆放架和花架在空闲时兼具座椅功能。