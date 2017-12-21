2017-12-21 北京晚报

百货公司更凸显社交属性，超市便利店资本加速跨界融合，无人餐厅、外卖整合掀起轻食风潮，本土品牌引入智能科技开启“未来酒店”新模式……这就是2017北京商业领域新变化、新特点。今天上午，由北京市商务委员会支持，北京市商业联合会、北京日报报业集团和北商研究院联合主办的第十一届北京商业高峰论坛在京举行，市商务委的数据表明，前11个月北京总消费迈入2万亿时代。

数据显示，今年1月到11月，全市实现市场总消费额21787.4亿元，同比增长8.7%，继续保持平稳运行态势。其中服务性消费占主导地位，实现消费额11313.7亿元，增长11.6%，在总消费中占比52％，对总消费增长贡献率超70%；商品性消费继续保持稳定增长，实现社会消费品零售总额10473.8亿元，增长5.7%。其中，11月当月社零额同比增长11%，首次突破1200亿元，创单月历史新高。

市商务委主任闫立刚在论坛上表示，2017年北京总消费规模突破2万亿，同时，北京市恩格尔系数逐渐下降。此外，2017年前三季度，北京市居民人均消费支出27448元，同比增长6.6%。从八项消费构成看，居住生活用品及服务、交通和通信、教育文化和娱乐以及医疗保健支出呈现增长态势，其中医疗保健增幅尤其明显，人均食品烟酒、人均衣着支出及其他支出同比下降。

但是，闫立刚同时指出，北京商业服务业也面临突出的矛盾和问题，比如在供需方面，消费区域分布结构不均衡，2017年1月到11月，城市发展新区与生态涵养发展区社零额比重分别是20.9%和4.5%；基本便民商业网点覆盖率不均衡，64%在城六区，36%在郊区的城市社区；大型商业设施过度集中，全市农村地区网点建设相对滞后。

2017年北京文化消费市场表现突出，总量突破900亿元，书店、影院、剧院、美术馆、主体艺术展出市场消费火热，购物中心文创业态品牌数量比上年约增加11%。

购物中心消费群体中，90后占比超过50%，2017年“亚文化”营销大行其道，受年轻消费者追捧的网红品牌积极拓展购物中心渠道。