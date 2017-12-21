2017-12-21 北京晚报

原标题：北京国税再出实招深化“放管服”

打造首都优质营商环境

“真没想到，我们就在网上提交了个代开发票申请，北京国税纳税服务中心第二天就把发票邮寄到公司了，这种足不出户的办税方式，大大节省了我们路上坐车和排队等号的时间，对于我们这种月代开量比较大的企业来说太方便了。”亦园企业服务有限公司的一名财务负责人对笔者兴奋地说道。

随着“放管服”改革不断深化，北京市国税局在完善“票e送业务、电子档案业务”的基础上，又推出“代开增值税专用发票邮寄业务、邮寄送达文书业务”2项办税便利化的具体举措。进一步缩短了纳税人办税时间，实现了纳税人和税务人双减负。

只需鼠标轻松一点，代开增值税专用发票就能邮寄到家。“邮寄代开增值税专用发票业务”在“票e送业务”的基础上，利用发票综合服务平台推出的“网上申请、快递配送”的新型发票代开模式，实现了纳税人从“最多跑一次”到“一次不用跑”，让纳税人足不出户即可享受一条龙式的办税服务。推行以来，共计办理北京市5309户次纳税人申请的1万余张代开增值税专用发票业务，累计涉及税额达1583万元。

针对实地核查、政策公告等工作中税收征管人员工作量多且效率低的实际问题，北京市国税局推出核查函、提示函等文书邮寄送达业务。根据核查函送达签收情况，批量界定纳税人是否为查无下落，进而完成后续的非正常认定工作。通过提示函，将最新的便民办税举措、税收政策提示等信息，集中于一册第一时间送到纳税人手中。10月17日，北京市国税局已通过邮寄挂号信方式首批发出逾期未申报纳税核查函8000余份次和63户在京大型建筑企业税收服务事项政策提示函。借助挂号信邮寄方式，做到以最小工作成本完成海量工作任务，大大释放了基层一线人力资源到税收管理岗位。

数据显示，目前北京市国税通过票e送和代开邮寄业务将全市17%的领用票需求和20万代开业务量转移到了网上。通过核查函等邮寄送达文书减少了全市一个月1万余户次非正常户实地核查工作，使得150余名人力资源得到有效释放。

北京市国税局党组书记、局长李亚民表示，“新推出的代开邮寄业务和邮寄送达文书业务，是北京国税局在深化‘放管服’改革，优化税收营商环境的具体体现，又是推动转变税收征管方式，打造与北京城市功能相适应的‘首都城市版’征管模式的重要支撑。”

据了解，今年以来，北京市国税局作为优化税收营商环境先行先试的试点单位，不断深化“放管服”改革，先后推出了一系列纳税人获得感强、基层减负力度大、优化营商环境成效显著的具体措施。截至目前，累计完成了11大类30个优化项目，为实体办税厅同类型业务减负51%，减少大厅人流量30%以上，纳税人平均等候时间减少40%以上。让首都纳税人体验到更方便、更快捷和更有效率的办税方式，切实营造了更加稳定、公平、透明的优质营商环境。