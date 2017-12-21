2017-12-21 北京晚报

2016年12月21日，被外界称为“北京网约车新政”的《北京市网络预约出租汽车经营服务管理实施细则》正式公布。如今，新政已实行一年，身边的网约车到底有哪些变与不变？对此记者进行了走访观察。

现象一

无证人车依旧上线运营

新政对网约车驾驶员和车辆资格进行了详细规定。人员方面，网约车驾驶员须为北京市户籍、取得本市核发的驾驶证件，未达到法定退休年龄，身体健康，申请之日前1年内驾驶机动车未发生5次以上道路交通安全违法行为，未被列入出租汽车严重违法信息库。

车辆方面，经由本市公安部门年检合格，已购买营业性车辆的交强险、第三者责任险和乘客意外伤害险，具备本市车辆号牌的5座三厢小客车或7座乘用车。5座三厢小客车排气量不少于1.8L，车辆轴距不小于2650毫米。

新政还设置了5个月的过渡期。截至今年5月20日，过渡期已正式结束。不过在某些平台上，新政实际执行效果并不尽如人意，部分平台注册车辆及驾驶员在未取得相关资质的情况下依然在平台中被派单运营。

本周，记者通过滴滴平台进行测试，在六次叫车经历中，所有驾驶员均没有获得《网络预约出租汽车驾驶员证》及《网络预约出租汽车运输证》，其车辆和人员也明显不符合新政中的相关规定。

“开网约车以前就是名的哥，服务监督卡上编码都是0开头的，你说说我开多少年了。”北京土著关师傅告诉记者，新政公布一年多来，一直没有收到滴滴通知要考试。“咱也是北京人，以前考出租车主要考的就是北京地理、服务规范和英语这些，如果要再考网约车的试也应该没问题。问题是车，虽然是京牌，但轴距不够。”

与关师傅情况相似还有张师傅。张师傅在一家事业单位工作，平常上一休一，空闲时候在滴滴平台上跑个五六小时就收车。他表示，“本身现在就赚不了多少钱，要是真为了跑网约车再换辆新车就不值了。”

除了不符合规范的车辆，也有不少外地司机依旧在平台上跑着。来自安徽阜阳的张先生一年前购置了日产天籁，由此注册成为一名滴滴专车司机。张师傅说，目前自己每天出车10个小时左右。这样下来，除去油费一月能赚大概近万元。“现在开专车也不好干，主要是滴滴平台上车太多了。”

新政发布已过去一年，为何一些平台上人员和车辆依旧鱼龙混杂？记者发现，在这其中不乏网约车平台在为违规行为背后撑腰。有网约车司机反映，部分网约车平台甚至还为接受处罚的车辆和人员报销罚款。

今年7月份，张师傅一大早刚刚接到乘客，就被交通执法人员拦住了。“那是在望京新世界门口，后来以非法运营为由罚款7000块钱，临走的时候执法队员还跟我说，反正也是滴滴帮你们报销，拿着单据找他们就行了，我这才知道说这些罚款竟然还能报销。”

张师傅告诉记者，自从知道罚款可以报销之后，开车的时候心里甚至还稳当了些。“现在哪个车站不敢去啊？西站、南站都可以，反正最后罚款滴滴给报销，你还怕啥啊？无非就是车被扣了，耽误两三天时间。”

现象二

部分平台“鼓励”疲劳驾驶

除了舒适和快捷，安全更是网约车乘客所最为关心的问题。不过记者观察到，每天超负荷接单运转，成了部分网约车司机工作的常态。

对于疲劳驾驶，《道路交通安全法实施条例》中明文规定，连续驾驶机动车超过4小时未停车休息或者停车休息时间少于20分钟属疲劳驾驶。驾驶人疲劳时，会造成行车中反应迟钝、困倦瞌睡，不能及时发现路面交通情况并采取准确的驾驶操控措施，极易发生交通事故，对司机和乘车人的生命安全构成威胁。

那么，网约车平台到底对疲劳驾驶是否有约束呢？滴滴快车司机张师傅回忆，此前滴滴平台还会提示司机，在每天出车将满10小时的时候，都会提醒时间超过10小时就会停止派单。不过让张师傅疑惑的是，最近却一直没听见这样的提醒了。

与之相对应的，部分网约车平台对司机的奖励机制甚至有鼓励疲劳驾驶的嫌疑。张师傅介绍，目前滴滴对北京快车司机的奖励政策，除了日常早晚高峰的出车奖励，还有一项针对司机当日订单总量进行奖励：每天0点到24点之间接满32单，则奖励100元。“其实很少有司机能够达到这样的接单效率，即使能够达到，也只是一部分真正拼命去跑的司机。”张师傅告诉记者。

有奖励，便会有司机为了这份奖励去疲劳驾驶。张师傅告诉记者，在一个滴滴司机微信群中，就有这样“用力过猛”的司机。

“每天32单也不是天天能够拉满的，有时候晚上11点多拉完31单之后，却怎么也接不到第32单了。”一位来自安徽的陈师傅告诉记者，他每天早上7点出车，一直干到夜里11点多。由于租住的房屋在通州六环外，为了少跑空车，平常到了晚上就找个充电桩把车停下，困了就在车里睡下，等第二天早上再接着拉活。“有时候感觉开车真的犯困也没办法，想着赶快把乘客送走，就赶快眯一会儿。”

网约车司机为何如此拼命？陈师傅告诉记者，自己这么拼命，也只是为了挣份辛苦钱。“车不是自己的，每个月还要交5000块租车钱，相当于每天早上醒来都欠着别人160多块钱，再加上每天充电也要花掉100多块，所以每天至少要跑够260块的流水之后，才算是给自己挣钱。”

现象三

打车难题仍有待解决

网约车用户反映，一些时段仍然存在着叫车难的问题。尤其在早晚高峰和恶劣天气的情况下，“一车难求”几乎成为所有网约车平台的通病。

经常使用某款约车软件的李先生反映，这款约车软件如今越来越难叫到车。“早高峰期间，2分钟内如果没有司机接单，软件就会自动停止派单。也有时候叫到车却发现司机常距离自己三四公里远，司机嫌路远或堵车会主动打电话过来解释，也有的司机甚至劝说我取消订单。”

网约车司机的数量也在逐渐减少。一些网约车司机反映，网约车新政发布后，网约车平台补贴逐渐减少，许多身边的同行也开始跳槽转行。有的转行做外卖配送，也有的拉起城市货运。

滴滴出行的一项调查数据表示，2017年6月的打车难度与2016年6月相比，北京增长12.4%，上海增长17.7%，广州增长13.2%，深圳增长22.5%。国内一线城市打车难度均有所上升。

对于网约车叫车难的问题，此前北京市交通委运输管理局出租汽车管理处副处长李松表示，根据数据显示，网约车平台的乘客订单完成度下降了10%。

作为大城市出行的特点，在早晚高峰、恶劣天气时，包括一些场站可能会出现特定的时期不能随时打到车。“如果说在全市所有的地方都能够随时随地打到车的话，那也就意味着这个出租汽车的运力存在较大的过剩。司机收入会很低，行业的吸引力会大幅下降，反过来也就会影响乘客的利益，所以供需是需要平衡的。”