2017-12-21 北京晚报

筛面的箩床、箩斗，现在基本已经看不见的独轮小推车……12月21日上午，在朝阳区豆各庄乡情博物馆，馆长梁勇通过300余件实物、图片以及文字资料展品,带着记者“穿越”回豆各庄的过去。在朝阳农村地区,像这样展示农村发展变迁历史轨迹，帮助村民留住“乡愁”的乡情村史陈列室已经有20个。

豆各庄乡文物众多，有不少古迹遗存，包括张翼祠堂、491电台以及600多年的西马古树等。位于京哈高速路南侧的豆各庄乡情博物馆由两个四合院组成,其中1号院主要介绍豆各庄地区总体概况，2号院则以“孝文化”为中心，讲述地区的文化文明。6个展厅里每个都内容丰富，不仅有富有年代感的照片影像等资料，还有各种农具、生活用品。梁勇告诉记者,“现在的300余件展品都是我们从村民那里征集来的，在博物馆筹办的两年时间里，工作人员只要接到村民电话，就会上门把这些记录着乡情的物品回收过来，这些农用工具，用来筛面的箩床、箩斗，还有现在基本看不见的独轮小推车，都是村民们为了支持博物馆的建设送来的。”

“现在我们虽然上楼了，但是这个博物馆帮我们把过去所有的美好回忆都保存了起来，想了就来看看。”家住豆各庄地区的刘女士告诉记者。

朝阳区农委相关负责人告诉记者，为了帮助上楼后的村民留住那割不断的乡愁记忆,同时也进一步丰富他们的文化生活,朝阳农村地区从2013年开始建设乡情村史陈列室，通过文物收集整理、文脉发掘梳理等方式，陆续建成高碑店村村史博物馆、南磨房乡乡情村史陈列室、温榆河民俗博物馆等20个乡情村史陈列室。明年,东坝地区民俗博物馆、常营地区乡情村史陈列室等4个乡情村史陈列室也将启动建设。