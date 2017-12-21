2017-12-21 北京晚报

今天（21日）北京市虽然天气以晴为主，但扩散条件较昨日转差，大气透明度和空气质量有所下降。好在明天有一股弱冷空气南下影响本市，阻止了空气质量下滑的趋势。

天气

干燥持续 气温回升

根据最新天气资料来看，本周内其他时间依然以晴到多云的天气为主，双休日还有冷空气活动。

本市依旧与降雪无缘，入冬以来的“贫雪”态势还将继续，并且短期内没有改善的迹象。此外，由于气温回升，昼夜温差加大，加上天气持续干燥，感冒人群数量呈上升趋势。

数据

10月下旬以来 降水明显减少

今年本市入冬日期为10月29日，接近常年，入冬前的10月份，北京地区降水量异常偏多，月降水量较常年同期（1981年至2010年）偏多1.8倍。10月份观象台共出现8个降水日，降水主要集中在上旬，下旬降水量为3.5毫米，较常年同期偏少4成。

入冬后的11月份，北京地区降水量明显偏少，气温偏低，日照略偏多。11月北京地区平均降水量仅为0.1毫米，比常年（9.2毫米）明显偏少。除佛爷顶（1.4毫米）、斋堂（1.0毫米）、石景山（0.1毫米）以及延庆（0.1毫米）外，其余各站未出现明显降水。

进入12月份后，除高海拔山区出现过小雪天气，平原地区基本无有效降雪，不过这也正常，本市12月份常年平均降水量也只有2毫米。事实上，数据显示，从10月23日以来，南郊观象台已经连续58天没有有效降水，也就是说，京城已经近两个月没有下过雨或雪了。

提醒

流感高发 及时给居室增湿

虽然较长时间没有降雪天气，但是由于10月份北京降水充足，大部分麦田已浇灌冻水，天气条件对农业生产基本无不利影响。光照条件较好，对设施农业生产比较有利。农业方面，大风降温天气增多，保护地应做好设施加固和加温准备。由于未来冷空气活动仍较频繁，需重点注意设施防寒保温工作，必要时可加厚温室外覆盖物、增强保温性能，采用热风炉、浴霸、暖风机或电暖器等工具进行加温，以确保设施内温度。

近期，冷空气活动频繁，本市刮风天气较多，空气干燥，气温低迷，这种气象条件很容易使人发生上呼吸道感染，尤其是支气管炎感冒或流行性感冒发病率更高，几乎每年这个时期都进入高峰期。上呼吸道疾病如果不及时治疗很容易引发其他严重疾病。因此大家应根据天气变化适当增减衣服，给居室增湿，切勿着凉感冒。