2017-12-21 北京晚报

原标题：北京市第三环境保护督察组进驻延庆区

延庆：建立环保督察快速处理机制

昨天(20日)，北京市第三环境保护督察组督察延庆区工作动员会召开，北京市第三环境保护督察组进驻延庆区开展第四批也是今年最后一批市级环境保护督察工作。据了解，今年延庆区PM2.5平均浓度全市最低，水环境质量达到北京市考核标准，林木绿化率和森林覆盖率分别达到70.95％和58.41％。在冬奥会和世园会筹办阶段，延庆获评首批国家生态文明建设示范区。

在动员会上，督察组组长尹燕京指出，环境保护督察是推进生态文明建设和环境保护的一项重大制度安排。

延庆区区委书记李志军表示，延庆区将强化责任担当，积极主动整改，严肃认真落实环保督察各项工作部署，虚心接受督察，努力打造首都生态文明建设“金名片”，为北京建设国际一流和谐宜居之都做出积极贡献。延庆区环保局局长常迎六介绍，此次环保督察延庆区建立了快速处理机制，确保立查立改、随查随改。“明确责任，专人负责，重点案件由主要负责人亲自领办。”

根据安排，北京市第三环境保护督察组督察进驻时间约1个月左右。督察进驻期间（2017年12月20日至2018年1月19日）设立专门值班电话、专门邮政信箱，主要受理延庆区环境保护方面的来信来电举报。实习记者李怡

北京市第三环境保护督察组进驻延庆区

举报电话：69171772

举报信箱：北京市延庆区邮政9号信箱

受理举报电话时间：8:00-20:00