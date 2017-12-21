2017-12-21 法制晚报

千龙-法晚联合报道 经过2000余名施工人员6小时的铁路要点一级拨线施工，12月21日上午10点38分，建设历时两年零三个月的丰沙铁路改建工程顺利开通运营，从石景山南站到安家庄站（下行）和从三家店站到丰台西站（上行）的两趟货车率先驶入新开通的路段。

施工

为长安街西延“让路” 丰沙铁路改地下

今天上午9点半，记者来到位于石景山区的丰沙铁路建设指挥部看到，工人们正在将铁路既有上下行线铁轨断开、打起、穿上滑轨，再将既有轨道拨接到新建上下行线上，并进行信号测试。

据中铁六局集团丰沙线改建项目总工程师申烨楠介绍，丰沙铁路改建工程是北京市和铁路总公司的重点建设项目，是为满足长安街西延需要以及首钢地区总体规划要求，对丰沙铁路进行局部入地改造的既有铁路改造工程。

长安街西延将在石景山区穿过永定河和丰沙铁路，直达京郊门头沟。丰沙铁路有6.985公里路段是长安街西延的“障碍”，为给长安街西延“让路”，在石景山运行了62年的丰沙铁路从地上改移为地下运行。

该工程位于北京市西五环外莲石路至阜成路间，并行既有丰沙铁路，以隧道方式下穿首钢西侧厂区、石景山和京能热电厂南侧厂区。在6.985公里的改线工程中，地下隧道占4.35公里，其中有479米是下穿石景山。

这次改线入地，是国铁隧道首次穿越石景山。由于丰沙铁路改建工程位于北京城区，紧邻既有丰沙铁路，周边厂房、文物密布，隧道上方有石景山区重点文物功碑阁、天主宫院，且距离首钢人防通道最近距离仅为2.044米。

讲述

采用微振动爆破技术 9个月打通隧道

申烨楠说，丰沙铁路改建工程内外协调、安全管理以及施工组织的难度都很大，特别是采用微振动爆破施工技术下穿石景山暗挖隧道，对施工组织和安全控制提出了更高的要求，要求爆破振动速度不超过5厘米/秒，历时9个月完成爆破。

丰沙铁路改建工程的顺利开通，提升了首钢地区和永定河区域的综合形象，对带动门头沟、石景山区发展以及疏解中心城区部分功能，也具有积极的意义。

丰沙铁路是连接北京丰台区和河北怀来县沙城镇的铁路线，全长106千米，建于1952至1955年，1955年开通运营。是继京包铁路之后从北京去往冀西北重镇沙城、张家口的第二条通道，也是晋煤外运的主要通道之一。