2017-12-21 千龙网

千龙-法晚联合报道（记者 洪雪） 今天（21日）上午，北京市第二中级人民法院依法对张凯闵等50人特大跨境电信诈骗案作出一审宣判，其中张凯闵等22人为台湾居民。

法院以诈骗罪分别判处上述被告人有期徒刑15年至1年9个月不等刑罚，并处剥夺政治权利及罚金。

今天下午法院将继续对其余被告人进行宣判。

庭审现场

上午对50人宣判 分别判处15年至1年9个月

2017年12月21日上午8时30分，北京市第二中级人民法院依法对张凯闵等33人特大跨境电信诈骗案作出一审宣判，其中张凯闵等13人为台湾居民。法院以诈骗罪分别判处上述被告人有期徒刑15年至2年不等刑罚，并处剥夺政治权利及罚金。

上午10点，法院对第二批被告人进行了宣判，徐伟伦等17人特大跨境电信诈骗案作出一审宣判，其中徐伟伦等9人为台湾居民。法院以诈骗罪分别判处上述被告人有期徒刑3年至1年9个月不等刑罚，并处罚金。

今年7月18日至7月20日，北京市二中院一审公开开庭审理了张凯闵、林金德等人特大跨境电信诈骗案。

85名被告人中，70余人系公安部组织北京市公安局于2016年4月从肯尼亚押解回国人员，其中44名被告人为中国台湾居民。

案件背景

肯尼亚警方破获中国电信诈骗犯罪团伙

据新华社此前报道，2016年，肯尼亚警方成功破获一个冒充中国大陆公检法机关向大陆群众大肆实施电信诈骗的犯罪团伙。肯尼亚执法部门经审查，决定将上述人员中的32名中国大陆犯罪嫌疑人和45名中国台湾犯罪嫌疑人遣返中国大陆，这也是我国首次从非洲大规模押回电信诈骗犯罪嫌疑人。

据介绍，近年来，以中国台湾犯罪嫌疑人为首的电信诈骗犯罪集团在东南亚、非洲、大洋洲等国家设立诈骗窝点，招募话务人员，冒充中国大陆公检法机关向大陆群众拨打电话，疯狂实施电信诈骗，造成巨大损失。

该团伙先后骗取人民币2900余万元

据检方指控，张家祥等35人，张凯闵、林金德等50人，分别于2014年6月至11月、2015年6月至2016年4月间，在印度尼西亚、肯尼亚境内参加诈骗犯罪组织，利用电信网络技术手段对中国大陆居民进行语音群呼，冒充快递公司客服人员、公安局及检察院工作人员等身份，虚构被害人因个人信息泄露而涉嫌犯罪等虚假事实，以需要接受审查、资产保全等为名，先后骗取大陆居民沈某某、苑某某等185人钱款共计人民币2900余万元。

案件办理过程中，8名被告人自行委托辩护律师，对于表示需要法律援助的被告人，法院通知北京市法律援助中心为其指定了辩护律师。

二中院介绍，庭审围绕起诉书指控事实进行调查。公诉机关运用多媒体等形式进行举证，出示了电子数据、鉴定意见、书证、物证及证人证言、被害人陈述等证据，各被告人及其辩护人进行了质证。在法庭辩论阶段，控辩双方在合议庭主持下充分发表了意见，被告人对公诉机关指控其参与诈骗的事实和罪名均无异议。在最后陈述中各被告人均表示认罪、悔罪。

上午对此案中部分被告人进行了宣判。