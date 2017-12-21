2017-12-21 千龙网

原标题：通过文物收集整理 文脉的发掘梳理等方式 展示农村发展变迁历史轨迹 朝阳区建乡情村史陈列室

20个乡情博物馆留住“乡愁”

千龙-法晚联合报道（记者 蒲长廷）“这里是从辽代至今留存的多处古迹，包括萧太后河、张翼祠堂、491电台以及600多年的西马古树等多处……”今天(21日)上午，在豆各庄乡情博物馆馆长梁勇的带领下，记者“穿越”了豆各庄从辽代至今1000年的历史变迁。

从2013年开始，朝阳农村地区开始建设“乡情村史陈列室”，通过文物的收集整理、文脉的发掘梳理等方式，展示农村发展变迁的历史轨迹，帮助村民留住“乡愁”。目前，朝阳已建成包括豆各庄乡情博物馆、南磨房乡情村史陈列室等在内的20个乡情村史陈列室。

记者直击 300余件展品穿越千年豆各庄

今天上午，记者来到朝阳区东五环外、京哈高速路南侧的豆各庄乡情博物馆。在这里，300余件实物、文字、图片展品，将带领参观者穿越千年，了解到从辽代到现在的豆各庄历史发展过程。

据记者了解，豆各庄乡情博物馆于2016年6月30日正式对外开放，占地面积1700余平方米，由两个四合院组成。

1号院主要介绍豆各庄地区总体概况，其中包括面积、民族、地理环境、文化、配套设施、经济收入等信息；2号院以“孝文化”为中心，讲述地区的文化文明。在这里，你可以看到地区的“孝星”家庭事迹，以及地区流传已久的“孝文化”。馆内还以多种形式，集中呈现了豆各庄本地独有的民俗文化。

记者看到，整个博物馆共包括“历史沿革，辖区建制”“文物众多，古迹遗存”“发展农业，夯实基础”“多种经营，发展经济”“把握机遇，乡村剧变”和“以人为本，注重民生”六个展厅，每个展厅都是内容丰富，看点十足。

“这个博物馆展示很全面，内容也很丰富。现在我们虽然上楼了，但是这个博物馆帮我们把过去所有的美好回忆都保存了起来，我们随时想念了，就能来看看，真的很不错。”家住豆各庄地区的刘阿姨告诉记者。

建设初衷 20个村史陈列室留住“乡愁”

据了解，除豆各庄乡情博物馆外，朝阳区多个地区都建起了乡史、村史博物馆，通过文物的收集整理、文脉的发掘梳理等方式，希望能够在故土新居上留下历史、留下文化、留下浓浓的乡韵，引导群众了解家乡，热爱家乡，保留农村文化的根。

目前，朝阳区已经建成包括展示新农村发展成果的高碑店村村史博物馆、建筑面积12000余平方米的南磨房乡乡情村史陈列室、采用VR等多媒体技术的温榆河民俗博物馆等20个乡情村史陈列室，吸引众多本地村民和外来游客前往参观。

明年，东坝地区民俗博物馆、常营地区乡情村史陈列室等4个乡情村史陈列室也将启动建设。

“随着农村地区城乡一体化、农村城市化的发展，百姓们的生活环境和条件得到了很大改善，也更加丰富多彩。可是上楼后的村民心中那割不断的乡愁记忆又该如何找寻？”朝阳区农委相关负责人介绍说，“从2013年开始，朝阳农村地区开始建设‘乡情村史陈列室’，以期帮助村民留住‘乡愁’，进一步丰富他们的文化生活。”

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除了建设乡情村史陈列室帮百姓留住“乡愁”，丰富新农村建设的文化内涵之外，朝阳区还致力于不断丰富农民业余文化生活，促进对传统文化的传承。

近年来以文化中心和文化广场建设为重点，完善和新建了一批设备先进、功能齐全、辐射范围广的文体基础设施，目前，朝阳区农村地区拥有3000平方米文化中心12个，建有各类文化健身广场150处，安装居家健身工程526处，健身器材10267件，同时培育了一批优秀的文体队伍。

据统计，近年来朝阳区培育出了崔各庄广场舞蹈队、黑庄户千人腰鼓、崔各庄十三档民间花会等1900多支文体队伍。其中孙河乡更是凭借“各档民间花会”文化队伍，在2014-2016 年度评选中荣膺“中国民间文化艺术之乡”。

高碑店村高跷老会、高碑店村少儿高跷、十八里店乡舞狮、东坝乡传统民间花会—开路、常营乡抖空竹、孙河乡上辛堡村高跷、三间房乡威风锣鼓等文体队伍，更是从2005年开始受邀到美国、英国、加拿大、澳大利亚等国家进行表演，让更多的外国友人认识、了解中国传统文化。

为了使百姓的文化生活更加丰富多彩，朝阳农村地区还举办了包括“农民艺术节”“乡村大舞台”“书画摄影展”等在内的多项文体活动，已经形成品牌的包括管庄惠河文化节、十八里店地区群众文化体育节、高碑店民俗文化节、温榆河民俗文化节等34项富有农村地区特色的文化活动。

据统计，2017年农村地区共举办各类文体活动近1700项，活动参与人数约60万人次。

“明年，我们还将在此基础上，继续加强文化基础设施建设，满足群众文化健身需要，同时继续办好各类文化活动,并请专家进行辅导并进行专业化、企业化运作，提高重要时点文化活动的标准和水平，打造品牌活动，丰富百姓的业余文化生活，充分展示朝阳区农民的精神风貌！” 朝阳区农委相关负责人说。

文/记者 蒲长廷