2017-12-21 北方网

天津北方网讯： 根据市委统一部署，截至12月19日，承担十一届市委第二轮巡视任务的9个巡视组已全部进驻被巡视单位，对天津城市基础设施建设投资集团有限公司党委、天津房地产集团有限公司党委、天津能源投资集团有限公司党委、天津市医药集团有限公司党委等22家市管国有企业及其所属的4家单位党组织开展为期2个月的专项巡视。

市委要求本轮巡视要深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以坚决维护党中央权威和集中统一领导为根本任务，以新时代党的建设总要求为重要遵循，坚持以人民为中心的价值取向，认真履行党章赋予的重要职责，自觉践行“四个意识”，持续深化政治巡视。

要对照党的十九大关于全面从严治党的各项要求和国有企业改革发展的决策部署，对照习近平总书记在全国国有企业党的建设工作会议上的讲话精神，对照上一届市委巡视指出的问题，把党的政治建设摆在首位，聚焦坚持党的领导、加强党的建设、全面从严治党，对被巡视党组织和党员领导干部学习宣传贯彻党的十九大精神，尊崇党章，坚持党领导一切的政治原则，严肃党内政治生活，加强党内政治文化建设，净化和修复政治生态，以及落实全面从严治党“两个责任”，执行中央八项规定精神，防控重点领域廉洁风险，做强做优做大国有企业等方面情况进行监督，以新时代巡视工作的实际成效为我市国有企业强“根”固“魂”、推动国企党的建设全面加强提供有力支撑。(“津云”新闻编辑侯静)