2017-12-21 北方网

天津北方网讯： 小学生有哪些课？相信绝大部分人都会回答说“语文、数学、英语、科学……”但是现如今，在本市部分小学，正在尝试打破这种传统的教学模式，用一种新型的“综合性课程”来取代曾经的“分学科教学”。昨天，一场“小学课程改革”展示活动在天津市第二南开学校小学部举行。来自二南开小学部的老师们，就为大家上了这样一堂特殊的“综合课”。

早上8点10分，随着上课铃声的响起，一年一班的副班主任郭猛首先请学生们拿出了自己在家种植的小植物。在之后的5分钟时间里，郭老师带着学生们学习观察，学习借助工具测量和“比较”。“同学们，其实每一棵植物都是与众不同的，每一片叶子也都有着自己的奥秘。今天，我就要带领大家解开这5片叶子背后的秘密……”随着课件页面中5片叶子的出现，班主任张颖颖走上讲台，接替郭猛老师继续授课。而她在课件中给学生们准备的5片叶子的背后，其实是识字、古诗、标点、短语和量词5个部分的学习。记者注意到，与普通的语文课有所不同的是，张老师所用到例文、词语、诗词等都与“植物”有关。25分钟的讲解后，张老师和郭老师又带领学生们针对植物的多与少进行了简单的计算练习。可以说这40分钟，学生们都在游戏、动画和动手的过程中度过，课堂氛围颇为轻松。

“这个学期，我们对一年级课程进行了改革，尝试打破常规的科目概念，按模块实施主题教学。现在在一年级的各个班级里，并没有语文、数学、科学、道德与法治4个学科的专任授课教师，设置的主副两位班主任将配合完成这些学科的综合教学任务。”二南开学校小学部主任刘文介绍说。记者看到的正是该校本学期开设的第二个主题──《植物》课程的教学。“通过近两个月的《植物》主题项目式学习，孩子们在叙述表达、加减混合计算等方面收获很大，人均识字量达到280个。目前，我们还在不断探索的初级阶段，我们希望孩子们可以在老师的引领下掌握科学的学习方法，并且是快乐学习。”刘文说。（“津云”新闻编辑侯静）