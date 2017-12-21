2017-12-21 北京日报

京津冀产业如何协同？疏解功能如何衔接？这些问题在12月20日有了第一轮明确答案。在京津冀产业转移的过程中，三地初步明确“2+4+46”平台，包括北京城市副中心和河北雄安新区两个集中承载地，四大战略合作功能区及46个专业化、特色化承接平台。

昨日，北京市政府新闻办举行“新时代 新气象 新作为”北京市学习贯彻党的十九大精神系列发布会，首次邀请北京市发改委、天津市发改委、河北省发改委相关负责人作为三地协同办代表，共同发布了京津冀三省市首次联合制定的综合性、指导性文件——《关于加强京津冀产业转移承接重点平台建设的意见》。

北京城市副中心+雄安新区

“两翼”增强高端产业吸引力

发布会上，负责牵头制定《意见》的相关负责人表示，北京、天津及河北将深入落实《京津冀协同发展规划纲要》和产业、科技等专项规划，立足三省市功能定位和产业发展定位，围绕推进形成北京新的“两翼”，构建和提升“4+N”产业合作格局。

对于京津冀来说，协同发展的“2+4+N”中，最重要的是新两翼。

这份《意见》明确，要增强北京新的“两翼”高端产业吸引力。

“我们要立足北京城市副中心、河北雄安新区功能定位，积极吸纳和集聚创新资源要素，打造创新产业集群，促进产城融合、职住平衡。”北京市发改委相关负责人说。

此外，还将推动建设一批特色小镇、微中心。《意见》内容显示，沿京沪、京广、京九、京承、京张、京秦等铁路通道方向，结合既有线路站点，依托交通条件便捷、公共配套相对完善的中小城市或小城镇，充分挖掘存量建设用地资源，高标准规划建设若干定位明确、宜居宜业、规模适度、专业化发展的特色小镇，发挥比较优势，承接北京中心城区产业疏解转移。

北京市域内特色小镇的承接内容，也要符合首都城市战略定位、各区功能定位和北京市新增产业禁限目录。

聚焦四大战略合作功能区

产业合作服务共建共管

而在“两翼”之外，就是四大战略合作功能区。相关负责人表示，《意见》聚焦曹妃甸协同发展示范区、北京新机场临空经济区、张承生态功能区、天津滨海新区，提出按照“政府主导、国企带动、政策集成、资源汇聚”的思路，实现每个战略合作功能区都有“一个完整规划、一套推进机构、一个融资平台”，加快产业合作和公共服务共建项目落地，形成集聚效应和示范作用。

目前，“4+N”产业合作格局更加巩固。曹妃甸示范区累计签约北京项目129个，首钢京唐公司二期等一批重点项目加快建设。张承生态功能区农业、旅游、数据中心等绿色产业加快落地，张北云计算产业基地2个数据中心投入运营。北京新机场临空经济区空间规划和产业规划加快编制，共建共管体制深入研究。天津滨海-中关村科技园管委会自揭牌以来新增注册企业累计达316家，创新创业生态逐步完善。

46个平台组团公布

四类平台各有侧重

在昨日的发布会上，首批“N”被明确。46个平台中，共涉及协同创新平台15个，现代制造业平台20个，服务业平台8个，农业合作平台3个。

记者注意到，这份名单虽然已经有46个园区，但并没有“大而全”。“协同发展是一项复杂的系统工程，更是一场无经验可循的大考，仍面临一些问题和挑战，比如各类承接平台仍然较多且布局相对分散，产业转移政策体系还须进一步完善等等。”在发布会后，一位相关负责人表示，正是因为发现了这样的无序竞争，三地才联合协同梳理了园区，给出了这样一份指南针式“清单”，进一步推进三地产业对接协作，带动区域产业转型升级和协同发展。

北京市发改委相关负责人表示，为促进产业承接平台的有序发展，《意见》也提出了创新管理和运行机制、加大资金支持、加强土地供应保障等一系列措施。

46个承接平台

■现代制造业承接平台

沿京津方向，将聚焦廊坊经济技术开发区、北京亦庄·永清高新技术产业开发区、天津经济技术开发区、天津滨海新区临空产业区、天津华明东丽湖片区、天津北辰高端装备制造园、天津津南海河教育园高研园、天津西青南站科技商务区、沧州渤海新区、沧州经济开发区等承接平台，引导电子信息、高端装备、航空航天、现代化工、生物医药、现代种业等产业转移承接，积极承担京津冀地区科技成果产业化功能，打造高新技术产业带。

沿京保石方向，聚焦保定高新技术产业开发区、石家庄高新技术产业开发区、石家庄经济技术开发区、邯郸经济技术开发区、邢台经济技术开发区等承接平台，发挥制造基础雄厚和人口资源优势，引导汽车、生物医药、高端装备、电子信息、新材料等产业转移承接，打造先进制造产业带，建设军民融合产业基地。

沿京唐秦方向，聚焦曹妃甸协同发展示范区、唐山高新技术产业开发区、秦皇岛经济技术开发区、京津州河科技产业园等承接平台，整合发挥港口资源优势，引导精品钢铁、成套重型设备、海洋工程装备、现代石油化工、汽车及零部件、生物医药、港口物流、优质农副产品加工等产业转移承接，建设沿海临港产业集群，打造产业转型升级发展带。

沿京九方向，聚焦固安经济开发区、衡水工业新区、邢台和邯郸东部特色产业聚集区等承接平台，发挥沿线的土地、劳动力、农产品资源和生态环境等优势，引导食品加工、绿色食品、纺织服装、高端装备、航空航天等产业转移承接，借助北京的龙头企业、先进技术和市场渠道，建设特色轻纺产业带。

■服务业承接平台

在大红门、动批疏解的同时，一批服务业承接平台也在推进。

聚焦保定白沟新城、廊坊永清国际商贸城、石家庄乐城·国际商贸城、沧州明珠商贸城、香河万通商贸物流城、邢台邢东产城融合示范区等承接平台，依托当地较好的集聚基础和市场氛围，引导和推动北京服装、小商品等区域性批发市场有序转移，支持建设环首都承接地批发市场聚焦带和冀中南承接地批发市场聚焦带。

同时，将引导北京农产品批发市场过境物流及初加工、大宗仓储等功能向周边重点平台转移，加快构建环首都1小时鲜活农产品流通圈。

京冀将推动环首都物流仓储设施整合利用，在北京周边鼓励企业建设多功能大型现代化仓储和配送设施，推动北京区域性物流中心有序转移。

引导在京金融机构电子银行、数据中心、呼叫中心等劳动力密集的后台服务功能向廊坊、张家口、承德和天津市内六区等地转移。鼓励健康养老等部分新型服务业向静海团泊健康产业园、燕达国际健康城等地转移。

■现代农业

现代农业合作平台也将开始联动发展。《意见》中称，将围绕首都农业结构调整，推动京津冀农业对接协作，以农业科技园区为支点，联合共建环首都现代农业科技示范带，支持涿州创建国家农业高新技术产业开发区。

未来，北京周边地区蔬菜、畜禽、绿色食品生产加工基地将建设起来，支持京张坝上蔬菜生产基地、京承农业合作生产基地建设，大力发展农产品冷链基础设施。

引导农产品加工企业向周边地区优质原料产地集聚，推进原料生产、精深加工、回收利用等产业集聚发展。支持市属农业龙头企业建设环京农业生产基地和现代循环农业示范园。

新两翼

■北京城市副中心

在北京东侧的北京城市副中心，将以市属行政事业单位整体或部分搬迁为契机，建立与城市副中心定位相适应的新兴产业体系。“在北京城市副中心，将大力发展行政办公、高端商务、文化旅游、科技创新等主导产业，提高生活性服务业品质，加快产业优化升级。”北京市发改委相关负责人说。

运河商务区，将成为以金融创新、互联网产业、高端服务为重点的新明珠。将重点培育引进总部和金融产业，加强与西城金融街、朝阳CBD的对接合作和错位发展。

为了吸引人口转移，北京城市副中心将超前配置优质教育、医疗资源，全面提升社会服务供给能力和质量。同时，北京还将统筹城市副中心与河北省廊坊市北三县产业发展，加强对接协作。

■河北雄安新区

北京将支持河北雄安新区高端高新产业发展。这位负责人表示，将坚持北京非首都功能疏解集中承载地的定位，推动符合雄安新区定位的中央在京部分行政事业单位、总部企业、金融机构、高等院校、科研院所向新区疏解转移。

而在产业方面，北京会将雄安新区规划建设与京津冀系统推进全面创新改革试验和北京建设全国科技创新中心紧密结合，引导以中关村为代表的首都科技创新资源要素到雄安新区落地。

“我们还将有针对性地培育和发展科技创新企业，支持中关村科技园区与雄安新区合作共建雄安新区中关村科技园，形成联动发展的科技创新园区链。”他说。

鼓励在京金融企业在雄安新区设立分支机构，发展科技金融、普惠金融、互联网金融和绿色金融，同时，也支持北京市属国有企业在市政基础设施、城市运行保障等领域为雄安新区提供服务。

四大战略合作功能区

■曹妃甸协同发展示范区

以新钢铁硬汉形象出现的曹妃甸，将加快协同发展示范区建设。相关负责人表示，落实京冀曹妃甸现代产业发展试验区合作共建协议和产业发展规划，将坚持产业高端、产城融合发展方向，依托曹妃甸港口优势和产业基础，引导钢铁深加工、石油化工、装备制造、新能源部件等产业及产业链上下游企业向示范区集聚。

未来，曹妃甸将加快首钢京唐二期等项目建设，促进金融、贸易、信息等生产性服务业集聚发展，吸引医疗、养老服务、旅游开发、现代农业等企业入驻，形成高端制造业与生产性服务业互促发展的循环共生产业链。

京冀两地将共同争取国家级综合改革创新政策落地，积极引导各类科技创新资源向曹妃甸开放共享，促进重大创新成果在曹妃甸产业化和示范应用。

■北京新机场临空经济区

在已经被钢筋骨架勾勒出轮廓的新机场周边，北京新机场临空经济区建设也在推进。相关负责人表示，以北京新机场建设为机遇，结合北京非首都功能疏解和区域产业结构升级，新机场临空经济区重点发展航空物流产业和综合保税区，适当承接北京非首都功能转移，有序发展科技研发、跨境电子商务、金融服务等知识密集型、资本密集型的高端服务业，大力发展电子信息、先进制造等高新高端产业，打造国际交往中心功能承载区、国家航空科技创新引领区和京津冀协同发展示范区。

■张承生态功能区

最近几天，北京冬奥会会徽发布，冬奥组委也开始招募新人，一切都预示着2022年逐渐近了。在冬奥会比赛项目场馆所在地及周边，张承生态功能区也日渐兴旺起来。

《意见》内容显示，发挥2022年冬奥会筹办的牵引作用，携手张家口大力发展体育、文化、旅游休闲、会展等生态友好型产业，共建京张文化体育旅游带。

“这里的产业非常有特色。整个区域将突出生态屏障和水源涵养功能，推动健康、旅游、数据存储等生态友好型产业发展。”相关负责人说。

■天津滨海新区

天津滨海新区也迈上了加速打造的快车道。天津市发改委相关负责人表示，天津滨海新区，也是《京津冀协同发展规划纲要》中明确的“4+N”功能承接平台中的战略合作功能区，重点包括天津滨海中关村科技园、临港经济区高端装备制造产业基地等多个载体，是一个综合承载平台。《意见》中称，将加快建设滨海-中关村科技园。

京津将落实天津滨海-中关村科技园合作协议和共建方案，共同探索设立天津滨海-中关村科技园产业发展基金，研究推动先行先试政策的交叉覆盖，率先推进全面创新改革试验举措，开展跨区域利益共享机制创新试点。

京津冀产业转移承接平台列表

协同创新平台 15个

协同创新平台 15个

武清京津产业新城

未来科技城京津合作示范区

武清国家大学创新园区

邯郸冀南新区

邢台邢东新区

石家庄正定新区

保定-中关村创新中心

白洋淀科技城

宝坻京津中关村科技城

曹妃甸循环经济示范区

中关村海淀园秦皇岛分园

北戴河生命产业创新示范区

霸州经济开发区

衡水滨湖新区

清河经济开发区

服务业平台 8个

保定市白沟新城

廊坊市永清临港经济保税商贸园区

石家庄市乐城·国际贸易城

沧州市明珠商贸城

香河万通商贸物流城

邢台邢东产城融合示范区

静海团泊健康产业园

燕达国际健康城

现代农业合作平台 3个

涿州国家农业高新技术产业开发区

京张坝上蔬菜生产基地

京承农业合作生产基地

现代制造业平台 20个

现代制造业平台 20个

廊坊经济技术开发区

北京亦庄·永清高新技术产业开发区

天津经济技术开发区

天津滨海新区临空产业区

天津华明东丽湖片区

天津北辰高端装备制造园

天津津南海河教育园高教园

沧州渤海新区

沧州经济开发区

天津西青南站科技商务区

保定高新技术产业开发区

石家庄高新技术开发区

石家庄经济技术开发区

邯郸经济技术开发区

邢台经济技术开发区

唐山高新技术产业开发区

秦皇岛经济技术开发区

京津州河科技产业园

固安经济开发区

衡水工业新区

京津冀产业空间布局结构图

五区五带五链

五链：

汽车产业链

新能源装备产业链

智能终端产业链

大数据产业链

现代农业产业链

五带：

高新技术产业带

沿海临港产业带

特色轻纺产业带

先进制造业产业带

绿色生态产业带

五区：

北京中关村

滨海新区

曹妃甸区

沧州沿海地区

张承地区