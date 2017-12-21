2017-12-21 云南网

拆除违建现场

云南网讯（记者 彭锡）12月18日，云南网（微信公号：yunnancn）从昆明空港经济区管委会获悉，该管委会16日组织21个职能部门300多人对长水社区张家坡村民小组约100多亩违法用地上违法建筑进行集中整治，强制拆除了2万余平方米违法建筑。据悉，这是空港经济区今年以来的第六次大规模强制拆除违建行动。

据介绍，长水社区张家坡居民小组群众住宅距离320国道仅有几百米的距离，这个人口仅600余人的村落紧靠航空物流园，正在建设的空港2号路从村中穿过。因利益驱动，部分村民在自家的耕地中或者林地上修建了不少砖木、砖混结构建筑。

在村民建设违法建筑时，综合执法局就向违建的村民下发了接受询问调查通知书、责令停工通知书、责令整改通知书，同时进行法律法规的宣传和告知。在联合执法行动之前，空港经济区综合执法局、国土局两个部门对违法建筑张贴了《违法建筑强制拆除公告》。

此次联合执法行动是空港经济区在前期整治基础上，重点对历史挂账土地违法行为进行的一次集中整治。行动范围约100亩，涉及近30个土地卫片图斑违法建筑强制拆除，违法建筑物面积达2万多平方米。拆除完毕后，管委会将组织社区将建筑垃圾清运走，并对片区土地进行复垦修复。