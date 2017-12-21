2017-12-21 北京日报

12月20日，北京市民政局正式成立儿童福利和保护处，这是省级民政部门中首家儿童福利和保护处，市民政局副局长李红兵介绍，该处整合以前分散于多个处室中的儿童福利和保护工作，为困境儿童提供精准帮扶，全面打造覆盖全体儿童、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次儿童社会保障体系。

统筹儿童福利保护工作

近年来，民政部门承担的儿童工作逐步从孤残儿童福利保障、流浪乞讨儿童救助向更多社会困境儿童及其家庭提供福利保障、关爱保护服务方向拓展。总体来看，本市困境儿童面临的问题可归纳为家庭经济贫困、监护缺失或失当、自身残疾导致儿童面临生活、医疗、教育、康复、照料、护理、社会融入等困难，甚至遭受虐待、遗弃、意外伤害、不法侵害等。在儿童监护责任落实、安全保护等方面的制度还不完善；困境儿童保障工作体系尚不健全，在部门协同、社会参与、能力建设等方面还存在责任不清、任务不明、供给不足、协作无序等问题。

李红兵介绍，在儿童福利和保护处成立之前，由救助事务中心负责流浪儿童、走失未成年人、不良记录未成年人的救助工作，婚姻管理处负责儿童收养工作，福利处负责儿童福利等，导致力量分散，分头管理。成立儿童福利和保护处，可将儿童福利机构建设、孤残儿童保障、困境儿童救助、儿童权益保护等领域的工作统筹在一起，同时也标志着儿童福利与保护工作被放到相对显著和独立的位置上。

精准摸底各类困境儿童

据李红兵介绍，新处成立后，服务覆盖儿童范围扩大，目前本市常住人口中儿童达280余万人，其中困境儿童有2.5万人左右，处室整合后，将重点对这些困境儿童制定政策、提供服务。

目前，新处室已经开始对全市16个区，以家庭为单位，精准摸底各类困境儿童。

本市已建立困境儿童分类保障制度，初步建立残疾儿童护理补贴制度，建立婴幼儿重大疾病和意外伤害保险补贴制度。去年年底，本市开发设立了留守儿童和困境儿童救助保护信息系统，初步实现了“一人一档”的困境儿童信息管理目标和即时派单、介入帮扶的工作目标。

今年入冬后延庆区社工正在以两人一队的方式对山区的留守儿童和困境儿童进行探访。除对这些孩子本身的困境生活进行关怀外，还拟以家庭为单位，为他们提供“打包式”服务，比如就近为留守儿童的家长寻找工作岗位，帮助他们就近工作，就近照顾子女。

新处室成立后，将更及时地为困境儿童提供“打包”帮扶。

设立福利服务指导中心

据介绍，“十三五”期间，本市将继续加大资金投入，拓展完善困境儿童在生活、医疗、康复、教育、住房、就业等领域的分类保障政策，保障各类困境儿童生存权和发展权得到切实维护和实现。

将重点加强街乡和社区基层儿童福利与保护基础设施建设。同时，加快儿童工作领域专业社工和儿童福利督导员等人才队伍建设。未来，还将依托移动终端、网络信息平台、大数据应用等技术支持手段，做好困境儿童及其家庭信息动态化、精细化管理和部门信息共享基础，强化民政内部、职能部门、群团组织和社会领域各类资源的统筹衔接和需求对接。

本市将依托市、区两级儿童福利机构或其他救助保护机构，普遍设立市、区两级儿童福利服务指导中心，形成市、区、街（乡）和村（居）四级服务网络。

本市还将加快有关标准、规范、准则的制定，搭建政府、社会组织等共同参与的儿童福利与保护体系，让更多儿童受益。