2017-12-21 北方网

天津北方网讯： 近年来，铁路部门先后完成京沪高速铁路至天津西站北联络线、京津城际延伸线天津至于家堡站、津保铁路、张唐铁路、天津集装箱中心站等重要工程建设，使京津冀区域内路网格局更加完善，为京津冀市民出行提供便捷。目前，京张、京沈、石济等在建铁路重点工程正在提速建设，京津冀区域铁路网建设步入新时代。

京张高铁三地高铁网新驿站

京张高铁终点站——新建张家口南站即将破土动工，现张家口南站已停止办理客运业务，原始发终到和经停该站的旅客列车转至沙岭子西站。

京张高铁是2022年北京—张家口冬奥会的重点配套交通基础设施。到2019年年底，新建张家口南站将成为呼张、京张和大张三条高铁线路的交会地，成为京津冀区域内又一个高铁枢纽，也是西北地区接入京津冀高铁路网的新驿站。届时，天津市民通过高铁倒乘，到张家口的整体时间将缩短到两小时以内。

石济客专构成“矩形”环形网

目前，石济客专正在进行联调联试，预计年底开通运营。石济客专线路规划运输能力6000万人次/年，速度目标值为250公里/小时，将与津保铁路南北呼应，构成以北京、天津、石家庄和德州为基点的京津冀“矩形”高铁环形网。石济客专建成后，将连接起京广高铁、京沪高速，天津市民去往河北方向将有更多出行选择。

京沈客专进出关又一新通道

京沈客专(河北段)现已开始铺轨，计划2020年12月底全线竣工，设计时速350公里。京沈客运专线地处华北地区北部和东北地区西部，是联结华北、华东、中南与东北经济区的纽带，开通运营后将成为继津秦客运专线后又一条进出关客运大通道，缩短东北地区主要城市间以及与全国各区域间的时空距离。目前，天津地区没有通往承德的高铁，而京沈客专途经承德，其开通后，天津市民可通过高铁倒乘去往承德，车程将大幅缩短。（“津云”新闻编辑侯静）