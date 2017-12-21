2017-12-21 北京日报

2018年，地铁站、大型超市和居民区等共享单车聚集区将出现三款新型自行车立体停车库，以缓解停车乱象。12月20日，北京首钢城运控股有限公司副总经理田向军透露，车库已经完成实验室研发，正在进行最后调试。

研发八款三款成型

目前，本市正在研发的自行车立体停车库共有8款，已有三款完成实验室研发，正在调试。

其中，一款为树状自行车库。一棵“树冠”约可悬挂停放16辆自行车，人们可以在“树”下自由穿行。一款为云街式自行车车库，酷似一座钢筋结构的“天桥”，自行车可以坐“电梯”被举高到不同桥板层，一般一座“云街”可停放120辆自行车；还有一款是圆塔形自行车车库，酷似一座圆形智能封闭大楼，终端可以控制自行车存取，一般一座“圆塔”可停放94辆自行车。

每一款立体车库都有适配场所。比如树状自行车车库，适合放在公园、广场等景观地带。云街式自行车车库构思来源于过街天桥，适合放在十字路口、地铁口等，直接利用附近过街天桥侧面空间。圆塔形自行车车库可一键存取车，更适合存放小巧轻便的自行车。

田向军透露，目前，还有5款立体停车库正在构思设计阶段，比如垂直升降型、垂直循环型等。

存取一次约10秒

田向军介绍，即将投入使用的三款自行车立体停车库都是封闭或半封闭设计，钢结构按照国家标准设计。停车楼设计已考虑北京风压，绝对不会被风吹倒。同时考虑防雨，雨雪不会影响设备正常使用。“一旦发生故障，设备设置自动报警装置，同时使用者发现异常也可以报修。”“避免存取太慢，造成用户等待。存取均实现简易操作，按一键就可以。”田向军说。

三款立体停车库除具备自动存取功能，还有手动功能、私家自行车功能等。田向军说：“用户可手动选择自己想使用的共享单车，一些运动达人还可以通过设置密码等行为，存取较为贵重的车辆。”

拟为公租车设“车位”

明年起，这些自行车立体停车库将逐渐在北京街头露面。目前，首批试点区域圈定在共享单车停放密集场所，比如地铁站口、小区门口、公交枢纽、大超市等区域。

“试点和推广之前，肯定要进行调研和分析，按需设置，避免造成设备闲置或爆棚等情况。”田向军表示，也考虑增加类似公租自行车（有停车桩的公租自行车）存放功能等，最大限度提高设备利用率。

有关部门表示，自行车立体停车库建设、运营均需成本，因此停车收费是确定的。但停车费是用户掏，还是共享单车企业掏，费用标准如何，还需交通主管部门与各家共享单车运营企业等协商。