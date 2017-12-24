2017-12-24 赵耀 中国西藏网

中国西藏网讯 “麻烦把灯对过来。冲洗一下。持骨钳递过来。灯再过来一点。注意观察患者的心率情况。我们要仔细寻找这里面的碎骨，如果碎骨找不干净，后面患者要面临着更多的痛苦。你们看，这个白色的就是碎骨，一定要记住这个碎骨的位置，这样患者的后期治疗，就会比较清楚。”拉萨市人民医院骨科主任龚晓峰一边认真手术，一边给学生讲解手术的注意事项。整个手术室，除了龚晓峰的说话声和心率仪发出的声音，一切都很安静的。虽无语言交流，但是每个人都在有条不紊地完成着自己的工作。



龚晓峰在手术中 摄影：赵耀

手术完成已临近中午。拉萨的冬天，已是寒冷异常，手术室出来的龚晓峰却是满头大汗。他赤脚穿着拖鞋，带着鼻导管吸着氧气。刚到拉萨的时候，龚晓峰进行了一场耗时很久的手术，手术完成之后，他就感觉自己有些不对劲。检查后发现，他的二尖瓣出现了反流，后来又发现主动脉瓣也出现了反流。因为这边的手术室没有弥散式供氧，所以现在只能吸着氧上手术台了。

八年前，拉萨市人民医院外科和西藏自治区藏医院的选派了两名医生赴内地学习，这两人被分配到了北京积水潭医院龚晓峰所在的科室。从他们的介绍中，当时的龚晓峰开始对西藏的医疗水平有了初步的了解。后来，他又多次参加西藏的义诊活动。有一次，他在阿里看到了一些病人因为医疗水平有限没能得到很好的救助，落下了病根，这深深触动了龚晓峰。他渐渐发现，当地医生需要更多基础知识，基础理论和基础操作方面的培训。为了让当地的医生打牢基础，更好的帮助病人消除病痛，满怀一颗医者仁心的龚晓峰在家人和单位的支持下，来到了拉萨参加援藏，带来了先进的医疗技术。



手术现场 摄影：赵耀

授人以鱼不如授人以渔，在半年援藏时间里，龚晓峰收了三位当地医生作为“徒弟”。在这里，大大小小的手术他都亲自操刀，认真耐心地给学生讲解各种各样的问题。在他的耐心教导和实践指导下，三位学生的医疗技术也有了很大进步。不仅如此，龚晓峰还组织七地市的医生进行医疗培训，让这些受到培训的医师带着成果回去当老师，再去培训更多的医生，力争能够把自己的所学更广泛地传播出去。



龚晓峰徒弟所做的术前计划 摄影：赵耀

谈到自己的老师，三位医生“徒弟”之一次仁罗布脸上满是崇拜：“老师的专业水平很高，以前我们这里好多不能解决的病症，病人只能转院到成都或者内地其他地方，这样就会耽误了最佳的治疗时间。现在老师来了，大部分手术，我们都可以自己完成了。我自己也跟着老师学到了很多东西，很多的手术也可以独立完成了。就像老师教导我们那样，今后我也会把自己学到的知识更好的传授给其他人。只要我们每个人都这么做了，我们的医疗水平就一定会大幅度提高！”



拉萨市人民医院 摄影：赵耀

作为拉萨市人民医院13位援藏医师中的一位，龚晓峰用实际行动践行着特别能奉献的“老西藏精神”。他身体力行做好每一场手术，做好每一场培训，教好每一位学生。把自己的专业经验和知识无私地奉献给了这片土地，在给当地医疗“输血”的同时，让他们自己产生极强的“造血”能力，更好的去服务每一位患者。他说，“只有这样，援藏的价值才真正实现了”。（中国西藏网图、文/赵耀）