2017-12-25 李梅英 西藏日报

11月底，为破解自治区医药工业发展瓶颈，西藏多部门联合出台了《西藏自治区医药工业发展规划（2017-2025年）》（以下简称《规划》）。2025年，全区医药工业产值将达到45亿元，年均增速将保持12%以上，藏医药规范化种植面积将达到3万亩以上。

《规划》从西藏医药工业发展呈现出的特点与问题着手，仔细分析目前藏医药发展面临的机遇，涉及指导思想、基本原则与主要目标等七个方面，力争到2025年，全区基本建立起优势突出、结构优化、创新驱动的医药工业体系，在藏医药保护、开发与种植、藏成药增品种、提品质与创品牌等方面取得积极成效，将西藏建设成为在国内具有相当影响力的民族医药工业发展示范区，使医药工业成为自治区重要的支撑工业。

《规划》明确提出要大力发展中（藏）药，积极发展医药大健康产业，创新发展生物制药，加快发展医药流通业等重点发展方向。

从保障藏药材原料供应，推动藏药创新发展，塑造藏药知名品牌等主要任务，立足七市地资源禀赋优势，打造以“拉萨医药产业圈”“林芝医药产业圈”为核心，多个产业基地为支撑的“双核多集群”的产业格局。

《规划》实施后，通过建立“企业+科研+合作社+农户”的模式，重点支持大花红景天、藏木香等大宗常用中（藏）药材和名贵濒危野生中（藏）药材的繁育与种植，扶持基地项目8至10个。将加强野生藏药材资源的普查编目与保护开发，建立1至2个药用植物种质资源保存库，建成部分野生药用物种资源的核心种植体系，降低对野生藏药材资源的依赖，满足藏药产业规模化发展。

同时，《规划》还将对藏药现有的优良品种进行二次开发，重点发展在临床治疗领域有较强优势、医患消费者评价高且有药材资源要素保障的藏药品种，加快藏成药、藏药饮片开发与研制。未来几年，西藏还将有望实施一批药膳、药酒、药材、饮料、保健品等药食两用的深加工项目，大力推进以新活素“注射用重组人脑利钠肽”为主导的基因工程药物的研发与应用。