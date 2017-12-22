2017-12-22 楚武干 西藏日报

把医疗人才

组团式援藏工作做深做细做实

18日，区党委常委、组织部部长曾万明在日喀则市人民医院医疗人才组团式援藏工作现场推进会上强调，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的十九大精神，按照中组部医疗人才组团式支援工作推进会精神和区党委部署要求，加足马力、永不懈怠，把医疗人才组团式援藏各项工作做深做细做实。自治区副主席、日喀则市委书记张延清出席会议。

曾万明在实地观摩日喀则市人民医院基础设施和重点科室建设后指出，在日喀则市委、市政府的大力推进下，在上海市的鼎力支持下，在日喀则市人民医院全体干部职工的共同努力下，医院实现破茧成蝶式嬗变，充分体现了以习近平同志为核心的党中央的特殊关怀，凝聚着医疗人才组团式援藏工作援受双方的智慧和心血。

曾万明强调，要着眼医院长远发展聚力打造人才高地，对人才队伍现状进行科学分析，加强精准精细的规划设计。要分层分类规划布局，本着用好现有的、引进急需的、留住关键的、培养高层的、储备未来的原则，精心做好规划。要强化执行狠抓规划落实，坚持自主引才和柔性用才并重，加快建立适应医院长足发展需求的人才梯次培养体系。

曾万明要求，对重点工作要集中攻坚，紧盯等级医院建设目标，下活“以院包科”这盘棋，配齐配强医疗设备，加快重点科室建设。要提升医院服务管理水平，建立健全医院治理体系，进一步深化体制机制改革。各有关部门要充分发挥职能作用，加强沟通联动，聚力把医疗人才组团式援藏工作向纵深推进。