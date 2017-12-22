2017-12-22 新华网

哮喘是最常见的慢性呼吸系统疾病之一，为扩大哮喘防治范围，提高哮喘的控制水平，12月22日，由广州呼吸疾病研究所暨呼吸疾病国家重点实验室主办，葛兰素史克（GSK）支持的“新呼吸 常关爱”中国哮喘患者在线管理平台暨哮喘患者数据库系统建设项目（以下称“项目”）在广州举办启动仪式。项目旨在逐步建立覆盖全国的哮喘标准病例数据库系统，建设标准、统一的哮喘闭环管理模式，从而推动我国哮喘相关的诊疗水平提升，提高哮喘患者自我管理的意识和技能。

据悉，项目为期三年，首期12个月，已招募覆盖8个区域（辽宁、北京、四川、重庆、湖北、上海、浙江、广东）的56家医院加入。项目将借助移动互联技术，推动哮喘专病医生对于哮喘患者的长期管理，从而建立起院内门诊随访和院外患者自我管理相结合的哮喘闭环管理模式。基于此闭环管理模式，一方面建立起项目单位的哮喘标准病例数据库，进而逐步建立覆盖全国的哮喘标准病例数据库系统，提高哮喘的控制水平；另一方面通过长期随访和在线教育，促进医患沟通，并为哮喘患者提供客观、权威的疾病宣教，提高患者治疗依从性和自我的疾病管理能力。

据第三次中国城市儿童哮喘流行病学调查显示，中国少年儿童的哮喘累积患病率为3.02%，14岁以上人群哮喘患病率为1.24%，城区患者总体控制率仅为28.7%。

呼吸疾病国家重点实验室主任、中国工程院钟南山院士发言

呼吸疾病国家重点实验室主任、中国工程院钟南山院士说：“希望通过建立基于哮喘标准病历的全国哮喘患者在线管理平台，以及哮喘单病种数据收集和数据库共享，积极推动制定哮喘临床诊治规范，从而提升哮喘的诊疗水平和科研水平。同时为相关政府部门制定卫生和医保政策提供数据参考，惠及更多的中国哮喘患者。”

GSK中国处方药及疫苗部总经理魏廉昇表示：“近年来，哮喘发病率在全球和中国都呈上升趋势。GSK在全球呼吸疾病和真实世界医学数据研究方面拥有丰富经验。通过与广州呼吸疾病研究所的合作，希望能促进GSK与呼吸临床和科研力量的紧密合作，透过真实世界医学数据，帮助提升医生的哮喘诊疗水平和患者的自我疾病管理能力，从而提高哮喘的整体控制水平。”

据介绍，GSK一直致力于改善中国慢性气道疾病的医疗服务水平，提高中国患者的生活质量。2016年，GSK与中国健康与教育促进会合作，支持全国4个省市20家医院建立“哮喘专病门诊”，截至目前已惠及8000多名哮喘患者。未来，GSK还将提供更创新、更先进的药物，为中国的慢性气道疾病患者提供个性化的疾病治疗方案。