2017-12-21 西藏日报

图为拉萨市质监局组织区内外专家和相关部门、企业召开净土健康产业标准体系中期评审会。

近年来，拉萨市质监局坚持产业发展、标准先行，通过实施拉萨净土健康产业标准体系建设项目，推动了拉萨特色产业规范发展、规模生产、提档升级，取得阶段性成果，实现了从“产品”到“品牌”的转变。为什么要开展拉萨市净土健康产业标准化体系建设？还存在哪些困难和问题？企业在标准体系的实施过程中需要做什么？针对这些问题，记者对拉萨市质监局党组书记、局长次仁卓嘎进行了专访。

记者：为什么要开展拉萨市净土健康产业标准化体系建设？

次仁卓嘎：标准是国民经济和社会发展的基础制度，是国家治理体系和治理能力现代化的重要工具。近年来，拉萨市在做大做强净土健康产业过程中，面临净土健康产品标准匮乏、产业标准体系缺失、产品质量水平不高、不同批次产品质量不稳定、产品质量特征指标不明显、只能做礼品展品不能规模化生产出产品等问题，产品的品种、品质、品牌跟不上，与市委、市政府要求和区内外市场需求不适应、不匹配、不协调，产业徘徊在低端化、低质化发展阶段，面临陷入“低端陷阱”的风险。现阶段，标准已经成为制约拉萨净土健康产业做大做强的主要瓶颈之一，短时间内要实现“标准突破”是当务之急。

“拉萨不少企业吃过标准缺失的亏。”次仁卓嘎说，在今年12月1日召开的拉萨市净土健康产业做大做强推进会上，各参会企业都谈到了企业发展中的质量、品牌、标准的问题。拉萨净土健康产业要想更好地走出区外，走出“低端陷阱”，就必须坚持以市场为引领，以问题为导向，产业标准化先行，采取“以标准引导生产规范，以标准提升产品质量，以标准赢得高端市场”的策略，引领产业参与高水平竞争。

记者：目前，拉萨净土健康产业标准化体系建设存在哪些问题和困难？

次仁卓嘎：拉萨净土健康产业标准化体系建设仅开展一年半时间，尚处于起步阶段，存在一些产业标准体系建设的市场、社会、技术等主体力量薄弱，企业标准制定、应用的主体意识不强，行业协会力量缺失，从事科研检测工作的一线人员知识技能有待提高等问题和困难，标准化生产普及率需要进一步提高，产业标准体系建设成果的适用性需要进一步矫正。这些问题都需要我们在今后的产业标准化体系中加以重视和解决。

记者：标准化建设的重点环节是什么？企业需要怎么做？

次仁卓嘎：真正要让标准化建设落到实处、发挥成效，最重要的环节在于标准体系的实施，就是将标准体系中的相关标准有组织、有计划、有措施地应用于服务、经营、管理等活动过程中。企业在标准体系的实施过程中，应遵循系统性、有效性以及持续性原则，按照计划、准备、实施反馈、评价改进等步骤进行。

在制订标准体系实施计划时，应从总体上分析实施体系的有利因素和不利因素，确定实施的先后顺序；将实施的标准体系分解成若干项具有可操作性的任务和要求，根据其难易程度和涉及范围的大小，选择合适的实施方式，分配给各有关单位和具体人员；注重合理组织人力、物力资源，既保证实施体系工作的顺利进行，又不造成浪费。

在标准体系实施前进行准备时，要建立组织领导和工作机构，协调解决标准体系实施过程中的有关问题；要组织宣传贯彻培训，使相关人员对实施体系的重要性有一个正确而全面的认识；要配备相应的设施设备、服务用品、工具、资金及与实施体系相适应的环境条件；要进行试验或技术攻关，力争达到体系中标准规定的新要求。

在实施标准体系的过程中，应认真做好各项记录，并将各环节形成的数据和有关情况及时反馈至标准体系实施的组织协调部门，当发现标准体系中存在不完善等问题时，应及时向标准体系批准发布部门反馈情况,以保证标准体系各项要求的贯彻落实。同时，做好标准体系的宣传贯彻实施工作，让标准真正为企业所用，让标准发挥提质增效的作用。