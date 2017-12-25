2017-12-25 王珊 鹿丽娟 中国西藏新闻网

搭建出彩舞台 放飞青春梦想—拉萨市高校毕业生就业创业综述

2010年毕业于拉萨市师范专科学校英语专业的郎卓，是西藏大学生创业者中的代表人物。2014年开始创业，如今的他已经是吸纳近30名员工的小微企业领头人。据介绍，他创建的西藏圣光国际旅行社、西藏高原农业科技发展有限公司和西藏玛步日生态环保有限公司等，年交易额达1500万元。

就业是最大的民生。党的十九大报告提出：“提供全方位公共就业服务，促进高校毕业生等青年群体、农民工多渠道就业创业。”近年来，拉萨市全面推进高校毕业生自主就业、市场调节就业、政府促进就业和鼓励创业，正确处理好“十三对关系”，按照吴英杰书记提出的：“要处理好高校毕业生政府就业和市场就业的关系，在提供充分就业岗位的同时，研究制定促进就业创业的新政策，设立就业创业专项扶持基金，推动大众创业、万众创新”的要求，初步建立了以公共就业服务为主、民办职业介绍机构和劳务派遣机构为补充，辅以就业援藏的高校毕业生就业创业服务体系。

今年以来，拉萨市实现新增就业16105人，3803名应届高校毕业生通过自治区考试招录、就业见习、公益性岗位、推荐企业就业、区外就业、市场就业和自主创业等形式，截至目前，已有1798名高校毕业生实现就业，困难家庭高校毕业生就业率达100%。

搭好三个台：促进毕业生自主择业

搭好政策宣传平台。拉萨市积极通过报刊、广播、电视、网络等媒体，开展“下乡普及、社区普及、企业普及和高校毕业生创业就业政策进校园”宣传工作，宣传就业创业政策、先进典型和成功经验，引导学生、家长、社会转变就业观念，动员全社会共同支持和做好高校毕业生就业创业工作，形成崇尚创业、褒奖成功、宽容失败的舆论环境和社会氛围。

搭好招聘对接平台。为切实强化高校毕业生与用工企业的信息对接，拉萨市就业部门精心组织实施了一系列形式多样、内容丰富的招聘活动。同时，与培训机构合作开辟就业新渠道，与区内外职业院校、高校、企业与市内园区企业开展对接，为高校毕业生就业提供有效帮助。

搭好就业见习平台。拉萨市不断扩大见习基地，开展就业见习供需见面会，为高校毕业生提供管理、服务、生产、销售等见习岗位，提高毕业生的就业创业能力，目前已累计认定见习基地50家。

唱响三部曲：畅通毕业生成功之路

唱响融资曲。自2011年以来，拉萨市先后出台《关于鼓励和扶持高校毕业生自主创业的实施意见》《拉萨市扶持高校毕业生自主创业补贴实施办法》《拉萨市高校毕业生自主创业小额担保贷款操作管理规定》等政策，从创业奖励、小额担保贷款等各方面给予补贴，为高校毕业生就业创业工作提供政策支持。目前累计为54名区内外企业就业高校毕业生发放生活和路费补贴27.84万元，为29名创业者发放创业奖励资金和生活补贴、社保补贴23.88万元；成功扶持76名高校毕业生成功创业，行业涉及教育、餐饮、信息技术、工程建筑、文化传媒等领域，带动600余人实现就业。

唱响培训曲。根据高校毕业生实际需求，积极拓展培训内容，邀请国内知名创业导师、心理咨询等方面的专家，相继开展了就业观念、权益保护、社会保障、求职技能、知识产权等方面的培训，使其转变就业观念，掌握择业技巧，提高工作能力，增强工作自信。积极开展创业培训，提升有意愿高校毕业生的创业技能，每年开展创业培训班4期，培训120人，成功创业率为6%。

唱响保护曲。为给创业高校毕业生提供知识产权服务，普及知识产权相关政策和流程，拉萨市在第三极众创空间建立了知识产权服务工作站。同时，结合创业者的实际需要，有针对性开展知识产权保护专题培训班，为70名参训人员普及知识产权保护和专利申请、商标培育等知识。

打好三张牌：鼓励毕业生基层就业

打好创业孵化牌。拉萨市以入围全国第二批小微企业创业创新基地示范城市建设为契机，目前已建成12家众创空间、7个创业创新基地。拉萨柳梧高新区——N·次元众创空间作为创业孵化园区，已先后挂牌“拉萨大学生创业园”“拉萨高新区人才基地”“北京大学创业训练（西藏）双创基地”等。拉萨经开区“双创”中心项目投产后，将吸引200户中小微企业落户，年培养企业家近100余人，年孵化项目约200个，实现年产值10亿元，新增税收1亿元左右，解决2000人就业问题，带动间接从业人员1000人。

打好基层就业牌。常态化开展招聘会，形成市级与县级、专场与综合、区内与区外、大型与小型、线上与线下招聘相结合的多层次、多渠道招聘体系。今年以来，拉萨市积极协调江苏省定向招录公务员和事业单位工作人员30名，提供就业岗位188个；北京市组织106家用人单位赴西藏民族大学和拉萨市开展就业援藏高校毕业生专场招聘会，提供就业岗位573个；“央企入藏”提供就业岗位167个，为高校毕业生实现区外就业畅通了渠道。

打好资源服务牌。2016年6月，拉萨市率先成立了“高校毕业生创业协会”，会员单位已达76个，为创业者提供互动交流、分享资源、互帮互助平台，搭建政府和创业者之间沟通桥梁。同时，建设了拉萨市大学生创业服务网和“创客拉萨”微信公众平台。该平台为高校毕业生创业者提供了一个信息资源共享的平台。另外，投资600万元建设创业创新人力资源信息服务平台，打造资金、项目、社保培训、创业服务一体化人力资源服务平台，解决创业创新瓶颈。