2017-12-25 潘璐 李洲 中国西藏新闻网

十年，他从一名青涩懵懂的大学生，奋斗成为如今果敢有为的青年创业者；

十年，他从打零工做起，一步一个脚印，艰苦奋斗，成为今天5家公司的老总，实现华丽转身；

十年，他从一个工资只能帮衬家人的普通工薪阶层，变成回家乡带领贫困户开办菜籽油加工厂的致富带头人……

他，就是达瓦顿珠，才30岁出头，却先后成立5家公司，涉足文化影视、农业、健康产业等领域，荣获过“自治区创业先进个人”。

“我觉得创业是比较艰辛的一个过程，能坚持的话，肯定能实现自己的人生价值。创业能带动更多大学生就业，也可以把创业成果分享给更多需要的人。目前，我依然走在创业的路上，处在创业发展期。”日前，在山南市召开的创新创业论坛上，达瓦顿珠侃侃而谈，讲述着自己这些年来的创业经历，态度自信而谦逊，谈笑间神采飞扬，已不见当年窘迫。

1985年，达瓦顿珠出生在山南市扎囊县扎其乡西嘎雪村一个普普通通的农民家庭，是家里的老大。俗话说得好：“穷人的孩子早当家”，自从考上西藏民族学院（现西藏民族大学）开始，达瓦顿珠除了学习之外，他想得最多的就是如何利用课余时间去打工，减轻家里的负担。

这种想法一直持续到他毕业之后的两三年，“我是农村出来的，毕业了就更加要抓紧找工作，因为我还要养活一家人。因此，这些年，我除了本职工作外，还利用业余时间在拉萨卖过盒饭，卖过烧烤，还在罗布林卡工作过。但是我脑子里一直有一种疑问，那就是这些事是我想做的吗？能做长久吗？我其实想做更大的一件事情。”达瓦顿珠对记者讲述着自己的心路历程。

机会永远留给有准备的人。2009年，一次偶然的机会，达瓦顿珠了解到西藏正在实施的清洁能源沼气工程，于是，他毅然辞去罗布林卡的工作，到处筹措资金成立能源开发公司，承接各市地的农村沼气安装项目，由此，迈出了他创业的第一步。

“那时国家刚好出台了一项针对农村新能源的扶持政策，每家每户都要安装沼气，我抓住这个机会在林芝、日喀则两年之内承接了一千多户的沼气工程，产气率达到95%，当时工程质量还在全区拿到了第一，通过这个项目，我也挣到了第一桶金。”

挖到人生的第一桶金，走过艰难创业的最初阶段。2010年，随着西藏文化产业的蓬勃发展，年轻的达瓦顿珠又转战文化行业，这既是他的兴趣，也是他的专业。

“我记得当时有个全国文化信息资源共享工程，每年有一个500小时的译制任务，就是把比较好的影视动漫节目译制成藏语，然后挂到网上，还可以在电视台上播。”达瓦顿珠回忆说。

影视制作对达瓦顿珠来说算是老本行了，于是他靠国家的这项政策拿到了这个项目。近几年，达瓦顿珠的影视公司陆续译制了《熊出没之丛林总动员》《中华美德故事》《远程党员干部教育》等一系列作品，此外还完成《西藏红色歌舞》和《抗英历史文化》等红色影视作品的制作，为国家和地区的文化建设作出了贡献。

饮水思源，常怀感恩。达瓦顿珠常说，他创业的成功，离不开党和国家政策的扶持，因此当有了一定的能力，农民出身的达瓦顿珠开始想着回报家乡。恰在此时，父亲的一番话更加坚定了他要回乡创业的信心。

“父亲跟我说，你现在有一点资金，应该要回自己的家乡做一点事情，实在不行，你拿出一点钱，在村子里盖一个油坊，老百姓的菜籽，你高价收回来加工成清油肯定有市场。我想这也是一个商机，也是回报自己家乡父老的一个机会，第二天，我就从拉萨出发回乡创业了。”达瓦顿珠说。

2015年，为了响应自治区精准扶贫的号召，达瓦顿珠开始了回乡创业之路，在家乡扎囊县扎其乡西嘎雪村投资近千万元创立了益民农产品开发有限公司。从公司建立之初，达瓦顿珠就主动承担责任，解决了村里12户建档立卡贫困户的就业问题，每月为他们发放2000元工资，并主动拿出公司10%的股份低价转让给贫困户，使贫困户实现多渠道增收，争取让他们在2020年实现脱贫致富。

一路走来，达瓦顿珠说得最多的就是，自己的创业之路绝对离不开党和国家好政策的扶持。如今，在党的十九大精神指引下，善于洞察的达瓦顿珠又嗅到了新的发展机遇。

“党的十九大报告中提出了‘四个自信’，其中‘弘扬文化自信’提到了‘推动文化事业发展’，这对我们来说是一个很大的激励，也是一个很大的机遇。”达瓦顿珠说，“下一步，我们将在影视和动漫中把藏民族的元素更好地融合进去，制作一些新的好的作品，把藏民族的文化更好地传承和发扬下去。”