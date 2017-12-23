2017-12-23 次仁顿珠 中国西藏网

图为北理藏戏社演出开场

中国西藏网讯 藏戏，是一门起源于8世纪的藏族艺术形式，被誉为藏文化的“活化石”。2006年，藏戏被列入国务院非物质文化遗产项目，并随后在2009年被列入世界级非物质文化遗产项目。

藏戏历史悠久，具有缜密的表演程式，在藏族人民精神生活中具有无法替代的地位。随着时代变革，现在,藏戏和其他戏曲剧种一样，与现代艺术和娱乐形式形成了争夺观众和演出市场的竞争局面。

图为北理藏戏社在外演出

近年来，我国加大了对文化遗产的保护力度，投入了大量的人力和物力，尤其是高度重视少数民族的非物质文化遗产的传承，在艺术人才培养、传统表演技艺传承、理论研究等方面发挥着积极作用。

如何使一门古老的艺术长久保持生命力？有传承之人，有展示舞台，有创新之心，都很重要。同样，藏戏的传承也需要一代又一代，特别是年轻人的认可与热爱。现在，藏戏在青年学子中也找到了生存空间。

2012年，北京理工大学藏戏社创立。据负责人格桑介绍，该社团由北理藏族学生组成，致力于继承和弘扬民族文化。社团起初称为雪域锅庄社，通过社长洛松与嘎玛洛桑的运作，在校友会的赞助下，拥有了15套藏戏表演的服装。社团成员们在接受了一段时间的培训以后，开始了藏戏的表演。由于几次藏戏演出广受好评，被学校老师和同学们熟知，藏戏表演就此成为社团最具代表性的活动，经常受邀参加校内大型晚会。随着藏戏影响力的不断提高，社团更名为藏戏社。藏戏在社团内部得到了很好的继承，高年级成员逐渐退出演出，转而成为指导，将更多演出机会留给新成员，锻炼新成员。5年来，每一届成员都能肩负起发展藏戏社的重任。

格桑说：“成立藏戏社是为了继承和弘扬民族文化，对于我们自身，通过藏戏社的日常运营，不断了解本民族的优秀文化，夯实自身的文化基础，增强我们的民族自豪感，同时，在藏戏社组织和筹备各项活动的过程中，成员们的构思、策划、宣传和组织等各项工作能力得到了充分的锻炼。对于外界，大家可以通过藏戏社了解更多关于西藏的信息，加深对西藏的印象，尤其是对西藏人文的了解。”

图为北理藏戏社正在演出

格桑还说：“拓宽社团的融资渠道是未来很重要的一项工作。另外，对于社团的内部改革，是未来社团工作的重中之重。”

“文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。”藏戏社成员们始终铭记这一点，一直为藏戏文化的传承与发展努力着。（中国西藏网 综合/次仁顿珠 图/格桑）

图为演出结束后的合影