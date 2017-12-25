2017-12-25 次珍 中国西藏新闻网

今年以来，山南市针对部分党支部存在“三会一课”制度落实不到位、实施难等现象，采取一系列措施，规范“三会一课”制度，创新活动方式，进一步增强党组织创造力、凝聚力和战斗力。

加强引导，确保党的组织生活规范化。各党支部明确支部书记为第一责任人，抓好支部“三会一课”制度落实。以党建督查为契机，对“三会一课”制度进行宣传，引导支部书记深入了解“三会一课”内容和要求，掌握程序和方法。发挥领导干部带头作用，积极主动参加组织生活。同时，对无故不参加组织生活的党员进行批评教育，确保党的组织生活规范化。

创新形式，提升党的组织生活吸引力。转变过去由支部书记一人“唱主角”的传统模式，积极探索，采取支部委员轮值、预备党员和入党积极分子配合开展党支部工作，党员轮流表态发言进行党小组讨论等办法，激发党员主观能动性。改变过去关门开会、学习的老套路，采取观看视频、实地活动等形式，通过轮流授课、举办爱国演讲和诗歌朗诵比赛、开展走访慰问结对认亲等活动，对党员进行实地实践教育，进一步丰富组织生活。

严格督查，推进党的组织生活制度化。制订下发“三会一课”计划报备和督查通报制度，建立工作台账，进一步明确“三会一课”召开规定、主体责任。各级组织部门、直属机关工委、乡镇党委组织督导人员，采取不打招呼、随时随机抽查的方式，按照“三会一课”季度计划报备情况，通过列席会议、查阅资料、现场了解等方式，检查支部“三会一课”制度落实情况。对每季度落实情况和缺席人员进行公示，并将执行情况作为党支部年度党建考核的重要依据，有效促进了党支部组织生活制度化、规范化。