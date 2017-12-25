2017-12-25 卢文静 中国西藏新闻网

2017年3月，“讲党恩爱核心、讲团结爱祖国、讲贡献爱家园、讲文明爱生活”喜迎党的十九大主题教育实践活动在拉萨大地拉开序幕。经过一年的巡回宣讲，广大农牧民群众、青少年学生、寺庙僧尼、国企干部职工强化了“四个意识”，树立了“五个认同”、增强了“四个自信”，进一步确保了在思想上政治上行动上与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，汇聚起办好拉萨事情、做好拉萨工作的强大正能量。

一年来，拉萨市认真贯彻落实区党委的部署要求，从认真筹备、健全组织机构、动员部署到创新手段、丰富载体、强化保障，推进主题教育实践活动有序开展，活动覆盖全市66个乡（镇、街道办）、278个村（居）、96所学校、169座寺庙和30余家国有企业，取得阶段性成效，进一步坚定了各族群众知党恩、感党恩、跟党走的信心和决心。

紧扣节点宣讲 精神入脑入心

初夏某天的清晨，堆龙德庆区羊达乡羊达村一场谈对比、话变化的特殊宣讲正在进行。

“近年来，羊达村交通便利了、环境优美了、房子宽敞明亮了……这些翻天覆地的变化，得益于党的领导和祖国大家庭的关怀。没有共产党就没有新西藏，就没有今天的幸福生活，跟党走，准没错！”宣讲员米玛次仁讲得热火朝天，村民听得津津有味，现场不时传来阵阵掌声。

像这样的宣讲活动，在拉萨市各县（区）如火如荼地开展着。今年以来，拉萨市各县（区）围绕“讲党恩爱核心、讲团结爱祖国、讲贡献爱家园、讲文明爱生活”四个宣讲节点，开展爱国主义、民族团结、新旧西藏对比、反分裂斗争、“四观”“两论”教育，开展形势政策、主体意识、劳动意识教育，开展社会主义核心价值观教育，开展“老西藏精神”“两路精神”教育，并在宣讲过程中全程贯穿喜迎党的十九大这一主线。党的十九大召开后，拉萨市及时将“四讲四爱”主题教育实践活动整体转入深入学习宣传贯彻党的十九大精神，积极引导全市各族各界干部群众把思想和行动统一到党的十九大精神上来。

在农区广泛开展“每晚一讲”“宣讲进甜茶馆”等活动，让农牧民群众白天“富口袋”，晚上“富脑袋”；在牧区结合群众居住分散、集中宣讲难度大的实际，对牧区基层兽医从业人员提前进行宣讲培训，利用定期给牲畜打疫苗的机会入户宣讲；在国企系统采取集中宣讲和分散宣讲、定点宣讲和流动宣讲相结合的模式，充分调动了全市国企职工参与活动的积极性和主动性。

准确透彻的解读，贴近实际的阐述，坦诚热烈的互动……一场场宣讲既“通天线”，又“接地气”，犹如一场场及时雨，洒进大家心里。

创新活动载体 方法贴近实际

达孜县邦堆乡“望果节”前夕，党委书记李君把“深入开展‘四讲四爱’主题教育实践活动喜迎党的十九大胜利召开”及“欢庆‘望果节”的横幅高高挂在政府大院里，并精心布置文艺表演舞台。

“文艺演出非常精彩，将‘四讲四爱’主题融入到节目当中，歌唱了党的好政策，传递了永远跟党走的坚定决心。”身着节日盛装的村民拉巴次仁说。

在开展宣讲的同时，拉萨市创新载体、丰富形式，真正让“四讲四爱”内化于心、外化于行。创新自选动作，在做好自治区19项规定实践活动的基础上，以“3·28百万农奴解放纪念日” “七一”建党节、望果节等节庆活动为契机，策划了“习近平总书记重要讲话摘录100句学习大比拼”“科普进寺庙”“生态文明拉萨少年行”等 14 项自选实践活动内容，切实增强了主题教育实践活动的延续性和针对性。

一场场文艺演出精彩纷呈、一个个主题演讲鼓舞人心、一场场新旧西藏图片对比展深入人心……“四讲四爱”深深烙在各族群众心中。

“感到自己在推动宗教与社会主义社会相适应上还有许多工作需要 做。”林周县纳连扎寺僧人桑杰旦增深有感触地说：“近年来，区市党委、政府出台了一系列利寺惠僧政策，僧人日常生活发生了有目共睹的改善，这些都是党和政府的恩情，我们一定要自觉维护祖国统一和民族团结，做尊法守法的好僧尼。”

“我们学校开展了宣讲、办黑板报、国旗下讲话等丰富多彩的‘四讲四爱’主题教育实践活动，祖国为我们创造了良好的学习环境，我一定会好好学习，将来报效祖国和家乡。”堆龙中学学生益西措姆说。

强化督导落实 确保活动实效

为确保“四讲四爱”主题教育实践活动落地见效，拉萨市各级活动办按照分级实施、分工负责原则，坚持标准、强化督导，层层落实、层层负责。制订《关于成立拉萨市“四讲四爱”主题教育实践活动督导工作的方案》和《拉萨市“四讲四爱”主题教育实践活动督导考核指标体系》，根据职责和任务分工，成立7个市级督导组，增强对“四讲四爱”主题教育实践活动进行督导的针对性和实效性。

各县（区）、乡（镇）领导班子成员划定“责任田”，把责任落实到具体人头。采取听取汇报、实地检查、现场抽查、现场听讲、机动暗访、与群众座谈等形式，重点围绕宣讲员队伍建设、宣讲工作开展、实践活动开展、长效机制建立，在各个节点工作中不定期检查指导“四讲四爱”主题教育实践活动的开展情况，听取党员群众意见，及时发现工作典型，查找整改问题，确保活动有序推进，取得实效。

春风化雨润古城，凝心聚力新征程。如今，随着“四讲四爱”主题教育实践活动的深入开展，拉萨市形成了衷心爱戴、坚决拥护以习近平同志为核心的党中央，自觉维护祖国统一和民族团结，依靠勤劳致富，崇尚科学文明的浓厚氛围，鼓舞着广大干部群众凝聚思想共识，主动担负责任，汇聚起全面建设社会主义现代化拉萨奋斗力量。