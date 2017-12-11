2017-12-11 中国教育报

意气风发的北京援藏教师

熊爱国：藏族学生的“熊爸爸”

熊爱国被藏族学生亲切地称为“熊爸爸”。这是午饭时“熊爸爸”和孩子们在一起。

熊爱国在宿舍的一面墙上贴满了全家人的照片，家人就这样始终“陪伴”在自己身边。

业余时间，熊爱国通过社交平台为生活困难的学生募集爱心捐助。

张丽新：会编顺口溜的“小”老师

课余时间，张丽新向学校特聘教师、非遗传人学习藏族乐器。

为了尽快熟悉自己的学生，张丽新来到学生宿舍和她们一起聊天、拉家常。

张丽新在宽敞明亮、设施齐全的宿舍上网查阅资料。

梅才让：干到2019年再走

课堂上，梅才让不断改进教学设计和教学方法，取得了良好的效果。

梅才让牺牲休息时间，主动为学生辅导答疑，深受学生欢迎。

“经济活动四环节生分交消（生产、分配、交换、消费）”……到拉萨北京实验中学支教还不满40天，来自北京第一六五中学的政治教师张丽新就已经编了近10条顺口溜，以方便学生记诵。

张丽新是北京教育援藏团中年纪最小的教师，今年只有24岁，刚参加工作两年。“相比于其他教师，我在经验上可能比较欠缺，就想把新的授课方式、新的知识见闻带给西藏的孩子们，激发他们的好奇心和学习热情。”张丽新说。

初到西藏，高原反应曾让张丽新失眠20多天，但她还是坚持了下来。“最多的一次连续8天上了21节课”，她没有喊累。西藏孩子的淳朴、刻苦和对老师的深厚感情，让她特别感动。

在拉萨北京实验中学，来自北京实验学校的熊爱国成了孩子们的“熊爸爸”。两年里，他为学生募集冬衣600余件，筹集3万元为600多名学生每人购买一本《新英汉词典》，利用周末时间深入农牧区家访，走遍了班里36个孩子的家……

“熊老师对我们非常关心，他笑起来和蔼，我们都喜欢他，他是我们的‘熊爸爸’。”熊爱国的学生拉巴央宗在日记里写道。

“2011年、2012年，我在新疆支教。2015年，我再次选择了支教，来到西藏。我是一个逐梦人，我的梦想是让西部的孩子享受到像北京孩子一样的教育。我选择援疆、援藏来实现我的家国梦。”这已经是熊爱国第3次、第5年在外支教了。

2015年8月，首师大附属丽泽中学教师梅才让来到拉萨北京实验中学，担任高一年级两个班的生物老师。“西藏学生生物学科底子薄、基础弱，给我带来了不小的压力。”回忆支教工作伊始，梅才让坦言压力很大，但是他没有退缩。

“在工作中，我不断调整教学计划、教学内容，改变教学设计、教学方法，直到学生能完全适应我的教学节奏。”梅才让摸索出了一套行之有效的办法。两年来，他还坚持利用每天午休或下班后的时间，主动为学生辅导答疑。功夫不负有心人，学生的学习成绩明显提高，他自己也被评为“最受学生欢迎的老师”。

今年7月，原本是梅才让结束支教回京的日子。学生不舍的眼神、家长殷殷的期盼，让他决定留下来，“再干一届，到2019年7月再走”。“庸庸碌碌的吃饭睡觉那只是活着，平平凡凡的尽职工作那也只是生活，只有轰轰烈烈的燃烧岁月那才是闪烁的生命”，是他最喜欢的格言。在梅才让看来，“两年援藏生涯使自己的生命显得格外闪烁”。

在西藏，像张丽新、熊爱国、梅才让这样的援藏教师还有很多很多……（樊世刚 摄 董鲁皖龙 文）